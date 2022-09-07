Выплаты будут осуществлять из областного бюджета в рамках региональной программы "Забота".

Закарпатцы, которые в сентябре или октябре безвозмездно приютят вынужденных переселенцев на месяц и дольше, получат единовременное пособие в размере 4 тыс. грн.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Выплаты будут осуществлять из областного бюджета в рамках региональной программы "Забота". Соответствующее распоряжение подписал председатель ОВА Виктор Никита", - говорится в сообщении.

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В министерстве напомнили, что во вторник, 6 сентября, правительство заключило обновленный меморандум с Обществом Красного Креста Украины. Инициатива позволит увеличить финансирование на компенсации людям, которые предоставили временное жилье внутренне перемещенным лицам в рамках программы "Приют".

С 1 октября владельцы жилья, которые разместили у себя внутренне перемещенных лиц, получать 900 грн вместо 450 грн за каждого такого человека в месяц.

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