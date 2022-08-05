Дополнительная налоговая нагрузка угнетает деловую активность.

Всего месяц назад правительство и НБУ отменили ограничения для импортеров, однако в ближайшее время этот бизнес может получить дополнительный "налог" в 10%. Из-за войны импорт стал доминирующим бизнесом в украинской экономике.

Об этом пишет Forbes Украина. Базовый вариант нововведений - импортерам придется платить в бюджет 10-процентную "комиссию" по каждой покупке валюты под оплату импортных поставок.

Нардепам уже известно, что дополнительный сбор вводится на время действия военного положения, говорит Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа"), которая также входит в налоговый комитет. По ее словам, проект может попасть на комитетский рассмотрение уже на следующей неделе – ориентировочно 11 августа. Минфин будет предлагать рассмотреть этот вопрос по упрощенной процедуре за одно чтение, добавляет Василевская-Смаглюк.

Внедрение фактически дополнительного налога на импорт – неоднозначная идея. "10% от стоимости товара равна наценке, которую устанавливает производитель на свой товар, – говорит член налогового комитета Нина Южанина ("Европейская солидарность"). - Вопрос: будет ли вообще после этого решения кому-то интересно импортировать товар или сырье и заниматься переработкой в Украине".

По оценке старшего экономиста Центра экономической стратегии Юрия Гайдая, если дополнительный сбор будет касаться приобретения безналичной валюты для всего импорта товаров и услуг (кроме того, который индивидуально осуществляют граждане, например, через зарубежные платформы e-commerce), то госбюджет получит около 14-15 млрд грн ежемесячно. Это 1/6 от текущих бюджетных поступлений, уточняет Гайдай.

Более сдержанные ожидания имеет глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук: 6-10 млрд грн дополнительных поступлений в месяц. Неизвестный параметр - как сильно упадет спрос на импорт. Гайдай прогнозирует снижение на 3-5%. Другой вопрос – какая часть импортеров решит перейти в тень. "Контрабанда – зло сама по себе, но сейчас ее возможный рост добавит давления на наличный валютный рынок, ослабив положительный эффект от этого шага", – считает Гайдай.

"Правильным плохим решением" идею о дополнительном налогообложении импорта называет заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса. "Меньше импорта означает меньший торговый дефицит, что критически важно в условиях, когда экспорт искусственно ограничен из – за войны, - объясняет он. - Следовательно, этот налог способствует макроэкономической стабильности в условиях войны, хотя и является непопулярным".

Именно уменьшение спроса на импорт, а не наполнение бюджета – основная цель введения дополнительной налоговой нагрузки на импортеров, соглашается Ваврищук с ICU. По его словам, поскольку валюты, которую Украина получает от экспортеров, недостаточно, чтобы оплачивать текущие объемы импорта, эту разницу приходится покрывать из валютных резервов НБУ.

Дополнительная налоговая нагрузка угнетает деловую активность, констатирует Гайдай из ЦЭС. Однако в то же время перед Минфином и НБУ есть и другие важные приоритетные задачи, свойственные военному времени: выровнять платежный баланс и профинансировать расходы с минимальной возможной эмиссией гривны, добавляет он.

Есть ли альтернатива? Теоретически-да, но речь идет о другом неприятном решении: Нацбанку придется снова девальвировать гривну, говорит Ваврищук. По его словам, без ограничений для импорта этот вопрос встанет уже в течение ближайших месяцев.

Напомним, правительство готовит законопроект о дополнительном сбор на импортные товары в Украине. По расчетам правительства, это должно уменьшить спрос на импортные товары и давление на гривну.

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