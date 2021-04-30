Зачем платить больше. У кого в Украине зарплаты растут

В течение всего «карантинного» 2020 года в Украине стремительно рос уровень безработицы, вызванный сокращением рабочих мест. Однако, хорошая новость заключается в том, что вместе с ним увеличивался и средний уровень зарплат. В преддверии «праздника» солидарности трудящихся, 1 мая, УНИАН пообщался с экспертами об этом парадоксе, выяснил, в каких сферах экономики зарплаты продолжают расти, и что ожидает украинский рынок труда в ближайшей перспективе.

Карантин, вызванный пандемией COVID-19, которая захлестнула весь мир в начале 2020 года, создал турбулентность на рынке труда. Как отмечают эксперты Международной организации труда, за последний год около 255 миллионов людей во всем мире лишились своих рабочих мест.

Глобальные тенденции не обошли стороной и Украину. Поочередно сменяющие друг друга локдауны приводили к росту уровня безработицы в стране, которая, по данным Государственной службы статистики, в 2020 году приблизилась к отметке в 10 процентов, а уже в 2021 году – превысил ее. Количество занятого населения за прошлый год уменьшилось на 663 тысячи человек - до 15,9 миллионов.

Однако, как ни парадоксально, несмотря на растущий уровень безработицы и общее снижение качества жизни населения, средний уровень зарплат в Украине во время пандемии демонстрировал устойчивый рост, и тенденция эта продолжается в 2021 году.

Как сообщает Госстат, в марте 2021 году средняя номинальная заработная плата одного сотрудника составила свыше 13,6 тысяч гривень, что на 8,5 процентов больше, чем в предыдущем месяце, и на 18,9 процентов больше, чем в марте 2020 года. Ожидаемо, самые высокие зарплаты зафиксировали в столице (в среднем, штатный сотрудник в Киеве получает около 20 тысяч гривень), а также в промышленных Донецкой, Запорожской и Николаевской областях. Тогда как самый низкий – в Житомирской области.

Самые высокие зарплаты, как сообщают в статистическом ведомстве, получали сотрудники авиационной (23 тысячи гривень), финансовой и страховой (18 тысяч гривень) сфер, а также государственного управления и обороны (16 тысяч гривень). Самый низкий уровень оплаты труда зафиксировали у почтальонов, курьеров, а также сотрудников временного размещения и организации питания (7-8 тысяч гривень).

Теневая сторона труда

Однако, полагаться на официальные данные в вопросах оплаты труда – напрасная затея, учитывая, что значительная часть этого рынка находится в тени, а многие работники – до сих пор получают зарплаты в конвертах. По оценкам некоторых экспертов, теневой рынок в Украине составляет около 30 процентов от ВВП, при том, что многие оценивают его еще больше. Дать точные оценки не может никто, поскольку большинство компаний хранят информацию о реальном уровне зарплатах своих сотрудников в секретности.

Учитывая это, куда более показательными являются данные рекрутинговых агентств, которые генерируют статистику на основе размещенных у них вакансий.

Так, по данным одного из крупнейших сайтов поиска работы в Украине Work.ua, средняя зарплата в Украине в конце 2020 года составила немногим выше 13 тысяч гривень, тогда как еще годом ранее составляла около 12,5 тысяч гривень. В 2021 году этот показатель также незначительно вырос – до 13,2 тысяч.

«Я ожидал, что в 2020 году будет наблюдаться падение зарплат, но этого не произошло. Положительная динамика сохраняется и на 2021 год. Но, в целом, эти колебания по уровню зарплат незначительные, на рынке труда наблюдается стабильность», - прокомментировал эти данные основатель рекрутингового агентства Borsch, эксперт рынка труда Сергей Марченко.

При этом, по его словам, оценивать реальное состояние украинского рынка труда следует не по уровню заработных плат, а по количеству размещенных вакансий, поскольку реальный уровень оплаты труда в Украине незначительно повышался вне зависимости от локдаунов, а вот количество искомых специалистов – реагировало на карантинные ограничения в течение всего 2020 года.

«Если посмотреть на зарплаты, они остаются, в целом, стабильными, но количество вакансий, которые размещают работодатели, существенно снижается в пики карантина. Например, если на сайте Work.ua в марте 2020 года размещалось 40 тысяч вакансий в неделю, то сразу после начала локдауна количество размещенных вакансий упало вдвое. То есть, спрос работодателей на рабочую силу сократился до 21 тысячи в неделю», - отметил Марченко, добавив, что в настоящее время ситуация начинает нормализироваться, несмотря на продолжающийся локдаун.

Данные Госслужбы труда подтверждают эту мысль – в прошлом году в Украине наблюдалось сокращение численности сотрудников в различных сферах экономики. Так, в целом, численность штатных сотрудников за 2020 год сократилась на 37 тысяч человек, и наблюдалась эта тенденция в половине видов экономической деятельности: в добывающей промышленности и разработке карьеров, машиностроении, а также в металлургии и производстве готовых металлических изделий.

Однако, несмотря на негативные тенденции, ответственные работодатели исправно повышают заработные платы и условия труда для своих сотрудников.

Сколько получают металлурги

С учетом рассмотренных тенденций, УНИАН обратился с запросом в Федерацию металлургов Украины, которая объединяет около 90 процентов предприятий отрасли, и спросил о положении дел с оплатой труда сотрудников этой сферы, которая по-прежнему генерирует значительную долю украинского ВВП.

Согласно полученному ответу, оплата труда сотрудников металлургической сферы сохранялась на уровне, несмотря на негативные тенденции «коронакризисного» года.

«В 2019 году средняя зарплата на предприятиях горно-металлургического комплекса (ГМК) выросла на 15 процентов и составила 18 373 гривень. В 2020 году в результате кризиса, вызванного пандемией COVID-19, роста средней зарплаты по отрасли не произошло, она осталась на уровне 2019 года», - сообщил глава федерации Сергей Беленький.

При этом, эксперты подчеркнули, что среди компаний ГМК самая высокая зарплата (около 20 тысяч гривень) на сегодня достигнута на предприятиях группы компаний «Метинвест».

Как отмечают в группе «Метинвест», предприятие продолжает улучшать условия труда для своих сотрудников и уже с 1 мая 2020 года повышает уровень оплаты труда производственного персонала своих украинских предприятий.

«Метинвест» высоко ценит вклад своих сотрудников и намерен и далее оставаться лидером по уровню производительности и мотивации персонала», - отметили в компании.

Так, по данным «Метинвеста», повышение окладов и доплат сотрудников составит от 5 до 25 процентов, и наивысший уровень вознаграждения получит технологический и ремонтный персонал, который вносит существенный вклад в эффективность технологических процессов и качество продукции.

«В течение многих лет сотрудники группы «Метинвест» являются наиболее высокооплачиваемыми в горно-металлургической отрасли Украины. Зарплаты в «Метинвесте» на 10-15 процентов выше, чем у компаний-конкурентов. Именно привлечение и удержание в команде «Метинвеста» самых квалифицированных кадров позволяет компании удерживать высокие позиции на рынке стали. По состоянию на март 2021 года, средняя зарплата на украинских предприятиях Метинвеста составляет 20,4 тысячи гривень, что на 10 процентов выше, чем по отрасли, и на 65 процентов выше средней заработной платы в Украине», - подчеркнули в компании.

В «Метинвесте» добавили, что помимо роста заработной платы компания сохраняет традиционно широкий набор инструментов, позволяющих увеличивать размер дохода через участие сотрудников в программах операционных улучшений и подачи предложений, связанных с повышением безопасности и эффективности производства. Действующие в группе инструменты мотивации позволяют увеличить доходы сотрудников до 10 процентов за счет роста фактической выработки и снижения внеплановых простоев оборудования.

Оплата труда в полях

Аграрные предприятия, генерирующие около сорока процентов валютной выручки нашего государства, также могут похвастаться высоким уровнем мотивации своих сотрудников. Как утверждают эксперты аграрной сферы, уровень средней заработной платы в Украине в сфере сельского хозяйства в последние годы имеет положительную динамику, а то, что аграрные работники получают мало средств – это миф.

«Согласно последним опросам международной сельскохозяйственной компании Corteva Agriscience, 10 процентов детей и 17 процентов взрослых не выбрали сельское хозяйство для будущей деятельности из-за того, что считают, что в этой области нет достойного заработка. Хотя это не так. В агросфере можно получать достойную зарплату, как во время сезонной, так и на постоянной работе», - прокомментировала директор кадрового агентства «Агроджоб» Алина Чоловийчук.

Согласно ее данным, агрономы, главные ветеринары и аналитики агрономического направления могут претендовать на зарплаты до 30 тысяч гривень, зоотехники и трактористы – до 20 тысяч гривень, операторы машинного доения – до 15 тысяч гривень, а зарплата менеджеров может составлять более 50 тысяч гривень в зависимости от квалификации и специализации.

При этом, аграрные компании также заботятся о том, чтобы повышать оклады своим сотрудникам. Как сообщили УНИАН в агрохолдинге «Континентал Фармерз Груп» (бывшая «Мрия»), в 2020 году средняя заработная плата по компании выросла в среднем на 17 процентов, и изменения коснулись всех категорий сотрудников.

«Просмотр зарплаты в таком размере стал возможен за счет повышения производительности труда персонала из-за увеличения эффективности бизнес-процессов. Наиболее оплачиваемыми являются профессии, которые напрямую связаны с производством - агрономы, инженеры, трактористы. Прежде, при просмотре заработной платы мы ориентируемся на ситуацию на рынке труда, чтобы мы могли оставаться конкурентными. Второй, но не менее важный критерий - это соотношение размера заработной платы к объему выполняемой работы и нагрузки сотрудников», - рассказала УНИАН директор по работе с персоналом агрохолдинга Ирина Романенко.

При этом, в компании подчеркнули, что в условиях пандемии руководство не сокращало рабочие места и не отправляло людей в неоплачиваемые отпуска.

Мотивирование трудящихся

По словам эксперта рынка труда Сергея Марченко, негативные тенденции с сокращением количества размещенных вакансий, которые наблюдались в пики локдауна в 2020 году, пошли на спад. После резкого обвала в марте 2020 года, уже спустя полгода, в сентябре, рынок восстановился и достиг почти докарантинного уровня.

«Если смотреть на 2021 год, последние два локдауна так сильно на рынок труда не повлияли. Количество вакансий колеблется незначительно, и на конец этого локдауна мы вышли даже на уровень около 47 тысяч вакансий, что даже больше, чем в начале прошлого года до локдауна», - отметил Марченко.

Эксперты Международной организации труда также прогнозируют постепенное восстановление рынка труда уже в 2021 году. Но то, насколько стремительным станет это восстановление, будет зависеть от темпов вакцинации и настроений бизнеса.

МВФ, в свою очередь, дает положительный прогноз. Согласно информации фонда, безработица в Украине сократится до 8,6 процентов в текущем году, и до 8,4 процентов – в следующем.

Тем временем, ответственным работодателям стоит следовать примеру крупных предприятий реального сектора экономики, которые дорожат своей репутацией, и прилагать все усилия в удержание и мотивацию сотрудников, которая заключаются не только в сохранении текущих зарплат, но и постоянном повышении условий труда.

Татьяна Стежар

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