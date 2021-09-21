По состоянию на 11:35 по Киеву биткоин стоил $43 181.

Криптовалюта биткоин в понедельник, 20 сентября, резко упала в цене, потеряв за сутки $3,5 тысячи.

Как следует из данных CoinDes, по состоянию на утро 21 сентября курс биткоина упал до $42 330.

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По состоянию на 11:35 по Киеву биткоин стоил $43 181.

Кроме биткоина подешевели и другие криптовалюты.

Так, на утро вторника курс Ethereum составил $2 954 (-8,04% за сутки), курс XRP — $0,925539 (-6,34% за сутки), Dogecoin — 0,205226 (-8,04% за сутки) и Cardano — $2,05 (-6,29% за сутки).

Как менялся курс криптовалюты:

Автор: Елена Коваленко