Специальные карты будут действовать 12 месяцев с момента получения средств.

Сегодня, 10 мая, в Украине стартовала программа "єВідновлення", которая дает гражданам возможность получить средства от государства на ремонт поврежденного в результате войны жилья, и некоторые украинские банки начали открывать карточки для зачисления такой помощи.

Как сообщила пресс-служба "ПриватБанка", украинцы могут открыть карту "єВідновлення" в Приват24 и получить 15% кэшбэка. По условиям программы, карта "єВідновлення" будет действовать 12 месяцев со дня получения средств. После этой даты остаток средств автоматически возвращается в бюджет.

"Для оформления такой карты в Приват24 надо обновить приложение, зайти во вкладку "Кошелек", нажать меню "Добавить" и выбрать карту "єВідновлення". После открытия карты останется подать заявление на получение выплаты в приложении "Дия" и выбрать карту "єВідновлення" в "ПриватБанке", - говорится в сообщении.

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Получатель компенсации может потратить ее на безналичную оплату товаров и услуг украинских компаний - партнеров программы, работающих в сферах жилищного и торгового строительства и сетей магазинов строительных и отделочных материалов. Их перечень появится на сайте "єВідновлення".

Кроме этого, в банке обещают кэшбэк за осуществленные оплаты в размере 15%, для этого нужно открыть карту в Приват24 и зарегистрироваться в акции.

Sense Bank также запустил оформление карточек для зачисления помощи от государства.

"Карту можно открыть в цифровом банке Sense SuperApp за несколько минут. Дополнительно Sense Bank начисляет клиентам 1% кэшбэка за все покупки по карте "єВідновлення" и предоставляет возможность вывести до 25 тыс. грн кэшбэка в месяц", - сообщили в финучреждении.

Чтобы оформить карту, необходимо загрузить / открыть цифровой банк Sense SuperApp, ввести номер телефона и пройти быструю идентификацию с "Дией" и подать заявление на услугу "єВідновлення" в приложении "Дия", выбрав карту Sense Bank для получения помощи.

В банке отметили, что в случае, если клиент не пользуется "Дией" и имеет паспорт старого образца, есть возможность открыть карту в любом отделении Sense Bank.

"єВідновлення"

10 мая 2023 года в Украине стартовала программа "єВідновлення", которая дает гражданам возможность получить средства от государства на ремонт поврежденного в результате войны жилья. Отправить заявление о получении выплаты можно в приложении "Диія", а средства будут зачислены на специальную карточку "єВідновлення".

На первом этапе помощь получат люди, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте - которые пригодны для проживания, но нуждаются в замене окон, дверей, ремонте крыши и тому подобное. Приоритет будут иметь участники боевых действий, мобилизованные, семьи погибших военных, люди с инвалидностью I и II групп и многодетные семьи. Максимальная сумма на восстановление одного объекта - 200 тысяч гривень. Сумму компенсации будет определять специальная комиссия, которую направят местные власти.

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