Пошли на второй круг: как правительству помочь бизнесу в карантинные времена

В середине марта начался второй год пребывания Украины на вызванном пандемией коронавируса карантине. Пройдя сложные 12 месяцев отчаянной борьбы за выживание и набравшись опыта, отечественный бизнес ждет от правительства корректировки программ экономической помощи и повышения их эффективности в следующий год карантина.

Начался второй год жизни украинцев в условиях коронавирусной пандемии. Когда в середине марта 2020 года Кабинет министров отправлял страну на жёсткий карантин, вряд ли кто-то мог предположить, что эта история затянется так надолго.

Даже сейчас, в часы очередной волны пандемии и новых жестких ограничений, едва ли найдется смельчак, который сможет точно дать прогноз: когда вернётся прежняя жизнь? Да, и вернётся ли вообще?

Конечно, за это время человечество сделало существенный шаг навстречу к победе над COVID-19. Уже разработан не один десяток препаратов, а часть из них используется в начавшейся почти во всех странах массовой вакцинации населения.

Однако, даже в случае эффективности кампании вакцинации велика вероятность того, что еще много месяцев или лет украинцам придётся жить в разных вариантах карантинных ограничений.

Это означает, что отечественный бизнес будет продолжать работать в условиях коронакризиса, который уже привёл к падению ВВП Украины в 2020 году на 4,2 процента.

Одним из важных условий для успешной работы украинского бизнеса и восстановления национальной экономики должны стать продуманные и эффективные действия правительства.

В 2020 году главным источником предоставления государственной поддержки предпринимателям стала программа льготного кредитования «5-7-9%». Через неё бизнес получил более 16 млрд гривень, и программа продолжила работу и в 2021 году.

Кабмин несколько раз расширял возможности этой инициативы, и сегодня по программе не только рефинансируются уже выданные займы, но также выдаются инвестиционные кредиты, что очень важно для перестройки бизнеса в новых меняющихся условиях.

Ещё одной формой помощи бизнесу стало увеличение помощи по безработице, а также выплаты по частичной безработице, что помогло предприятиям сохранять рабочие места. На этот вид помощи в 2020 году из госбюджета направили более 13 млрд гривень.

В этом году предполагается, что помощь по частичной безработице будет направляться в основном в регионы, которые окажутся в «красной» зоне карантина, где действуют самые жесткие ограничения.

В конце прошлого года из государственного бюджета физические лица - предприниматели и наёмные работники получили единовременную госпомощь в размере 8000 гривень. Также Верховная Рада приняла закон, который предусматривает введение налоговых каникул для физлиц – предпринимателей первой группы – их освободили от уплаты единого налога и единого взноса по май 2021 года.

Кроме того, им списывался налоговый долг, если по состоянию на 1 ноября 2020 года он не превышал 3060 гривень. Также было отсрочено до конца 2021 года погашение налогового долга физическими лицами, в том числе самозанятыми лицами, если он не превышает 6800 гривень.

Были и другие выплаты, например, выплаты предпринимателям на каждого ребёнка. Но о какой-то впечатляющей поддержке украинского бизнеса в прошлом году речь не шла. Более того, существенная часть спецфонда по борьбе с коронавирусом в размере 65 млрд гривень ушла на выполнение президентской программы по ремонту и строительству дорог в Украине.

Помощь бизнесу: много барьеров и отказов

Оценивая действия правительства по поддержке бизнеса в предыдущие двенадцать месяцев, сами предприниматели указывают на поспешность и неподготовленность внедрения жестких карантинных ограничений. Это привело к тому, что они часто должны были кардинально перестраивать свою деятельность буквально за считанные часы. Помимо этого достаточно долго отсутствовала ясная трактовка вводимых властями ограничительных мер.

Ещё одной острой проблемой стали вызывающие раздражение общественности «особые» условия для некоторых субъектов хозяйствования.

Вспомним хотя бы, что во время локдаунов торговые сети нормально функционировали, тогда как мелкий торговый бизнес был закрыт.

Широкий резонанс вызывали случаи, когда приближенные к чиновникам бизнесы попросту игнорировали ограничения. Это создало неконкурентные преимущества для других субъектов рынка и било по доверию к власти.

«Самая большая проблема таких действий, что они подрывали доверие. Своими непоследовательными действиями власть не смогла выполнить свои же решения», - отмечает исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций Оксана Кузякив.

При этом эксперты сходятся во мнении, что в целом подходы Кабинета министров и парламента были правильными, ведь они в основном копировали действия коллег из Европы и США. Главными претензиями стали объем так называемых «вертолётных выплат» бизнесу и не совсем эффективное распределение прямой финансовой помощи.

«Объемы государственной поддержки бизнеса в прошлом году (льготы по налогам и сборам, прямые выплаты) были на уровне пары десятков миллиардов гривень, около полпроцента от ВВП. С одной стороны, не то чтобы в украинском бюджете было много лишних денег. С другой — из антиковидного фонда на строительство дорог было потрачено почти 26 млрд гривень. При всем понимании необходимости улучшения дорог, эти деньги, или хотя бы их часть, можно было бы потратить и по-другому», - отметил старший экономист Центра экономической стратегии Дмитрий Горюнов.

Что касается широко разрекламированной программы льготных кредитов «5-7-9», то к ней тоже есть вопросы. Исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова указала, что ещё в начале карантина СУП предложил расширить действие программы. Однако даже после переориентирования, программа достаточно долгое время работала не так, как того ожидал малый бизнес.

«Большинство кредитов выдавалась на рефинансирование существующих. Кроме того, возникало много барьеров: требования к залогу, максимальная сумма кредита, направление использования средств, ограничения по прибыльности бизнеса за последний год. Это вызывало отказы в кредитовании, пока предложения ассоциации не были учтены», - напомнила она.

Заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская отметила, что бизнес позитивно оценил отмену налоговых проверок и штрафов на время карантина.

«В целом же, в помощи больше всего нуждается малый бизнес, поскольку они самый уязвимый сегмент предпринимателей, у которых еще нет достаточной финансовой подушки, тогда как большой бизнес, даже находясь в непростой ситуации, находил ресурсы помогать и своим сотрудникам, и системе здравоохранения, и уязвимым категориям населения», - добавила она.

Ожидания от второго года карантина

На начавшийся второй год пандемии и карантинных ограничений у отечественного бизнеса одно главное пожелание к власти: осуществить успешную борьбу с коронавирусом.

Здесь важным вызовом для Кабмина будет проведение быстрой массовой вакцинации населения, что в дальнейшем позволит рассчитывать на появление коллективного иммунитета и позволит не вводить новые локдауны.

Как мы видим, пока эта кампания в Украине идёт очень медленно, но есть надежда, что к лету наберёт обороты.

В эти сложные времена бизнес также ожидает от правительства более предсказуемой политики, на чём акцентировала внимание Екатерина Глазкова.

«По данным исследования Портрет украинского предпринимателя, проведенного СУП в сентябре 2020 года, 63 процента предпринимателей определяют одним из барьеров ведения предпринимательской деятельности постоянное изменение «правил игры», - пояснила она.

Что касается конкретных инструментов, то одной из самых необходимых реформ с точки зрения бизнеса может стать снижение единого социального взноса.

«Можно говорить о потерях бюджета от внедрения этой инициативы, однако именно это поможет работодателям удержать рабочие места. А уволенные работники всё равно будут вынуждены получать от государства помощь по безработице, и расходы бюджета пойдут на эту помощь», - пояснила Глазкова.

Также она назвала несколько инициатив, которые помогут бизнесу вернуться из стратегий антикризисного управления к развитию: внедрение налога на выведенный капитал, более современное трудовое законодательство и отмена ряда регуляторных актов.

Светлана Михайловская указала, что главным запросом крупного бизнеса является минимальное вмешательство властей в свою работу. А лучшей поддержкой со стороны государства будут реформы.

«На 2021 год бизнес называет такие приоритетные изменения для улучшения бизнес-климата: перезагрузка судебной системы, деолигархизация власти, формирование эффективной антикоррупционной инфраструктуры, снижение административного и налогового давления на бизнес, реформа правоохранительных органов, борьба с контрабандой», - отметила она.

По её словам, прогресс по этим направлениям будет восприниматься бизнесом позитивным сигналом.

Дмитрий Горюнов, считает, что Кабмину стоит в дальнейшем по возможности компенсировать бизнесу фиксированные затраты.

«Кроме того, нужно меньше мешать — дальше упрощать или отменять неэффективное регулирование в разных сферах, устранять и упрощать контакты предпринимателя с государством, в том числе, путем перевода таких контактов в электронный вид», - добавил он.

Понятно, что компании также не откажутся от дополнительной финансовой помощи из государственного бюджета, но при дефиците в 250 млрд гривень рассчитывать на неё явно не стоит.

Украинские предприниматели надеются, что правительство извлечёт уроки из своих ошибок и учтёт пожелания бизнеса, чтобы в следующие 12 месяцев пандемии более эффективно выводить экономику из коронакризиса.

Дмитрий Шварц

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