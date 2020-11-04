По словам экспертов, Украину ждет девальвация гривны.

В ближайшее время доллар в Украине приближаться к отметке в 30 гривень.

Такое мнение высказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, сообщает ТСН.ua.

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"Доллар течение месяца будет торговаться в диапазоне 27,9-29,0 грн, евро — в диапазоне 32,6-34,0 грн. Курс евро чуть менее предсказуем и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары EUR/USD на мировом рынке", — считает старший аналитик.

Главный экономист PGIM и бывший заместитель министра финансов по международным делам во времена администрации Обамы Натан Шитс считает подход администрации Байдена к американскому доллару неопределенным. "К доллару действительно неоднозначные чувства. С одной стороны, укрепление доллара является сигналом доверия рынка в Соединенные Штаты, и это привлекательно ... С другой стороны, сильный доллар также означает встречный ветер для торговли", — сказал Натан Шитс.

Эксперты Bank of America прогнозируют укрепление доллара. "Доллар может сначала ослабнуть, если демократ Джо Байден выиграет президентские выборы в США, но затем возместит все потери. Поскольку предлагаемая им политика, вероятно, поможет восстановлению экономики", — заявляет Bank of America.

Управляющий партнер инвесткомпании Capital Times Эрик Найман считает, что победа Байдена "будет негативной для доллара". "Если все-таки победит Трамп, то доллар может укрепиться. Сейчас такая идет борьба. Рынок не делает окончательную ставку, чтобы не сделать ошибку 2016 года. Все ожидали победы Клинтона, но победил Трамп и всем пришлось резко развернуться. С большой вероятностью мы не узнаем в ближайшие дни, кто победил. Тогда будет быстрее укрепления доллара. Чем дольше будут объявлять результаты выборов, тем дольше доллар будет крепче", — сказал он.

Он также отметил, что курс доллара в Украине поднимется постепенно до 30 гривен. По его словам, кроме вышеупомянутых факторов, на курс очень сильно влияет карантин. "Нужно понимать, что чем хуже ситуация в мировой экономике, тем крепче доллар. Как только начнут появляться признаки, что коронавирус удалось победить, доллар может ослабнуть", — сказал Эрик Найман.

По его мнению, ситуация с гривной пока достаточно стабильная, есть небольшая девальвация в рамках общемировой тенденции. "Я бы не сказал, что сейчас все плохо, могло было быть хуже", — сказал он.

По словам Наймана, сейчас НБУ нужно ускорить экономический курс, а ослабление гривны этом помогает, поддерживает экономику Украины. "Есть тенденция ослабления гривны, которая продлится примерно до начала следующего года", — добавил эксперт.

Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

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Автор: УНИАН