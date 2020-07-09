Ермак договорился со Всемирным банком о выделении Украине $350 миллионов

Кредит будет направлен на поддержку реформ.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Стороны обсудили предоставление Украине 350 миллионов долларов США в рамках «Первой ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления». Этот кредит будет направлен на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления, и должны помочь Украине смягчить последствия пандемии COVID-19.

Читайте такжеЕрмак вместе с делегацией отправляется во Францию на переговоры с советником Макрона

Андрей Ермак и Анна Бьерде обсудили прогресс земельной реформы в Украине, а также реформу корпоративного управления.

Отдельно собеседники остановились на мероприятиях, необходимых для обеспечения макроэкономической стабильности.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк предупредил, что в этом году сложившаяся ситуация может привести к крайней нищете от 40 до 60 миллионов человек, причем Африка к югу от Сахары пострадает больше всего, за ней следует Южная Азия, а Международная организация труда ожидает, что эквивалент потерянных рабочих мест составит 195 миллионов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram