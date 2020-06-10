Украина до конца июня получит $350 миллионов от Всемирного банка – Минфин

Общая сумма кредита от Всемирного банка составит 1 миллиард долларов.

Украина до конца июня получит 350 миллионов долларов от Всемирного банка, заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе брифинга.

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"Получение позитивного сигнала от МВФ дает нам возможность разблокировать сотрудничество с другими международными партнерами. Во-первых, речь идет о Европейской комиссии, и я хочу поздравить вас: сегодня мы можем сказать, что мы получим первый транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро, и в ближайшее время, до конца года, мы дополнительно получим 1,2 миллиарда евро", - сказал министр.

Также Марченко подчеркнул, что вместе с тем будет разблокировано финансирование Украины Всемирным банком.

"Речь идет об одном миллиарде долларов до конца года. До конца июня мы получим 350 миллионов долларов", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июня, Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

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