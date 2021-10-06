Премьер-министр отметил, что уже сейчас средняя зарплата в Украине находится на рекордном для государства уровне.

В Украине уже в следующем году врачам и медицинским работникам повысят зарплату. Минимальный размер оплаты труда будет находиться на уровне 700 долларов (почти 18,5 тысячи гривень).

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию "Левый берег".

По словам политика, уже сейчас уровень средней зарплаты в Украине находится на рекордном для нашей страны уровне и составляет более 500 долларов. Шмыгаль рассказал, можно ли назвать успешной страну, в которой седьмая часть граждан ездит работать за границу. Журналисты спросили у него, есть ли у украинского правительства стратегия, которая сохранит "руки" и "мозги" Украины.

"В последнее время мы видим, что тренд относительно выезда людей на заработки за границу начинает меняться. Свою роль здесь сыграли и пандемия, и рост спроса на квалифицированную рабочую силу в Украине, и отдельные экономические и социальные программы, которые стимулируют людей возвращаться", - отметил Шмыгаль.

Политик анонсировал повышение зарплат для врачей. По словам премьера, уже скоро медики будут получать больше денег.

"Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне 800-900 долларов, а минимальную - на уровне 700 долларов", - рассказал Шмыгаль.

Читайте такжеЖурналисты объяснили, почему компании не указывают зарплату в объявлениях о работеТакже, говоря о причинах выезда украинцев за границу, он указал на то, что люди могут покидать страну не только из-за уровня зарплат. Государство улучшает условия для граждан, поэтому уже сейчас ситуация меняется.

"Социологи фиксируют, что 80-90% граждан видят положительные результаты "Большого строительства". Учитывая то, что мы этот проект масштабируем на разные отрасли, это точно станет позитивным сигналом для многих наших соотечественников, что ситуация меняется и это должно стимулировать людей жить и работать в Украине", - указал политик.

Как уже сообщал УНИАН, ранее Шмыгаль рассказал, что позволит повысить пенсии украинцев вдвое.

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Автор: Полина Кузенко