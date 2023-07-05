Стоимость бензина выросла на 2 грн за литр на некоторых АЗС.

Сети АЗС продолжают поднимать цены после возврата налогообложения реализации горючего, которое действовало до широкомасштабной войны.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95". В частности, сегодня, 5 июля, стоимость бензина марки А-95 выросла на 2 грн/л на станциях "Автотранс", BVS, VostokGaz, "Укр-Петроль" и Mango — до 48,98 грн/л, 48,99 грн/л, 45,89 грн/л, 45,80 грн/л и 46,74 грн/л соответственно.

ОККО и WOG повысили цену на дизтопливо на 1 грн/л, до 49,99 грн/л. Дизтопливо на станциях "Автотранс", BVS и VostokGaz прибавило 2 грн/л.

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Также цены выросли в сетях UPG, AMIC, Ovis, ZOG и других.

Цены на топливо в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, после возвращения довоенных налогов на топливо с 1 июля стоимость бензина и дизеля почти ежедневно увеличивается на 2-3 грн за литр и достигнет пика в конце месяца.

Налоговая составляющая в стоимости бензина увеличилась на 11 грн / л: примерно 3,5 грн это акциз, остальное-НДС, дизтоплив-примерно на 7,5 грн/л, из которых акциз 1,3 грн/л. сжиженный газ, для которого акциз остался без изменений, играет только повышение НДС - до 3 грн/л.

С 1 июля 2023 года в Украине вернули налог на добавленную стоимость на топливо объемом 20%, который с марта 2022 года уплачивался на уровне 7%. Кроме этого, начали действовать довоенные ставки акцизов

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