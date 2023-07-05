Сети АЗС продолжают поднимать цены после возврата налогообложения реализации горючего, которое действовало до широкомасштабной войны.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95". В частности, сегодня, 5 июля, стоимость бензина марки А-95 выросла на 2 грн/л на станциях "Автотранс", BVS, VostokGaz, "Укр-Петроль" и Mango — до 48,98 грн/л, 48,99 грн/л, 45,89 грн/л, 45,80 грн/л и 46,74 грн/л соответственно.
ОККО и WOG повысили цену на дизтопливо на 1 грн/л, до 49,99 грн/л. Дизтопливо на станциях "Автотранс", BVS и VostokGaz прибавило 2 грн/л.
Также цены выросли в сетях UPG, AMIC, Ovis, ZOG и других.
Цены на топливо в Украине
Как сообщал УНИАН, по данным директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, после возвращения довоенных налогов на топливо с 1 июля стоимость бензина и дизеля почти ежедневно увеличивается на 2-3 грн за литр и достигнет пика в конце месяца.
Налоговая составляющая в стоимости бензина увеличилась на 11 грн / л: примерно 3,5 грн это акциз, остальное-НДС, дизтоплив-примерно на 7,5 грн/л, из которых акциз 1,3 грн/л. сжиженный газ, для которого акциз остался без изменений, играет только повышение НДС - до 3 грн/л.
С 1 июля 2023 года в Украине вернули налог на добавленную стоимость на топливо объемом 20%, который с марта 2022 года уплачивался на уровне 7%. Кроме этого, начали действовать довоенные ставки акцизов