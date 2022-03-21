Для Соединенных Штатов падение может составить около 0,9% / фото REUTERS
Военное вторжение России на территорию Украины и развязанная война может снизить рост глобального ВВП более чем на 1% уже в 2022 году. Кроме того, инфляция вырастет на 2,5%.
Такой прогноз озвучили в Организации экономического сотрудничества и развития, передает Reuters.
ОЭСР заявили, что негативное влияние войны на экономику еврозоны может составить до 1,4% - из-за высокой зависимости Европы от российских энергоносителей. Для Соединенных Штатов падение может составить около 0,9%.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 14 марта 209 компаний полностью ушли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами, 378 ограничили работу частично.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.