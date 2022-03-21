Негативное влияние войны на экономику еврозоны может составить до 1,4%

Военное вторжение России на территорию Украины и развязанная война может снизить рост глобального ВВП более чем на 1% уже в 2022 году. Кроме того, инфляция вырастет на 2,5%.

Такой прогноз озвучили в Организации экономического сотрудничества и развития, передает Reuters.

ОЭСР заявили, что негативное влияние войны на экономику еврозоны может составить до 1,4% - из-за высокой зависимости Европы от российских энергоносителей. Для Соединенных Штатов падение может составить около 0,9%.

Война против Украины: