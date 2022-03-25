В России наблюдается обвал рубля, хаос в глобальных цепочках поставок и ценах на сырье, а также массовый уход компаний из страны.

Военное вторжение России на территорию независимой Украины сведет на нет 15 лет экономического роста России.

Такой прогноз озвучили экономисты Института международных финансов, пишет Bloomberg.

Экономисты считают, что резкое снижение внутреннего спроса сыграет решающую роль. Эксперты также напомнили, что в России наблюдается обвал рубля, хаос в глобальных цепочках поставок и ценах на сырье, а также массовый уход компаний из страны.

Ожидается, что экономика сократится на 15% в 2022 году и на 3% в 2023 году, в результате чего ВВП России упадет до уровня, на котором он был 15 лет назад.

"Однако, если будут введены дальнейшие санкции в виде торговых эмбарго, экспорт может упасть больше, чем мы сейчас прогнозируем", — добавили они.

Война против Украины: