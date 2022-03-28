На сегодня потери от разрушений инфраструктуры составляют 119 млрд долларов.

Украина из-за начатой путинской Россией войны уже понесла убытки на 564,9 млрд долларов.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook.

"564,9 млрд долларов. Именно такова сумма единоразовых потерь, которые понесла Украина от российского вторжения", - написала она.

По словам министра, существуют по меньшей мере два метода их подсчета. Первый – это оценка потерь от непосредственных разрушений, второй – расчет потерь от общего влияния боевых действий, то есть всех последствий, включительно с ухудшением экономической ситуации в стране, ростом безработицы, блокировкой торговли, снижением потребительского спроса и тому подобное.

Свириденко отметила, что сейчас потери инфраструктуры составляют 119 млрд долларов, ВВП - 112 млрд долларов, потери гражданского населения - 90,5 млрд долларов ( это 10 млн кв. м жилья, 200 тыс. автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек).

Кроме этого, предприятия и организации понесли потери на 80 млрд долларов, потери бюджета составили 48 млрд, а потери прямых инвестиций в украинскую экономику – 54 млрд долларов.

"Стоит отметить, что каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут. Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов РФ", - подчеркнула Свириденко.

24 февраля около 5:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы" демилитаризовать "и" денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Действия Москвы осудил фактически весь мир.

По данным ООН, более 3 миллионов украинцев из-за войны покинули страну.