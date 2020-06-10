Еврокомиссия выделила Украине 500 миллионов евро финпомощи

Решение принято после одобрения первого транша по новой программе сотрудничества Украины с МВФ.

Европейская комиссия после одобрения первого транша по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предоставила нашей стране второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Успешное сотрудничество с МВФ привело и к одобрительному ответу от европейских партнеров о выделении следующего транша в рамках программы. Украина выполнила все условия для внедрения реформ, чем однозначно укрепила свой статус ответственного государства. Полученные средства будут направлены в государственный бюджет на расходы, в том числе, для преодоления последствий COVID-19", - написал он.

В сообщении пресс-службы Министерства финансов сказано, что деньги поступят в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года.

"Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета и будут способствовать уменьшению внешнего финансового давления на Украину и улучшению платежного баланса государства", - сказано в сообщении.

В Минфине отметили, что с учетом необходимости должного финансирования мер по преодолению негативных экономических последствий распространения острой респираторной болезни COVID-19 получение указанных средств безусловно будет способствовать сохранению финансовой стабильности в Украине.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Европейская комиссия поддержала выделение Украине второго транша четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро.

10 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID- 19.

@EU_Commission has provided a €500 million resource to 🇺🇦 within the framework of the 4th macro-financial assistance. Grateful to the #EU for the positive assessment of the reform progress in 🇺🇦. The received funding will enable strengthening our economy amid the global crisis. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 10, 2020

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