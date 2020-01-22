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Транш на 500 миллионов евро: ЕС может предоставить макрофинансовую помощь Украине в феврале

12:54, 22 января 2020
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

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Этот транш будет последним в программе поддержки ЕС. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

«Возможно, что второй и финальный транш макроэкономической помощи Еврокомиссии для Украины на сумму 500 млн евро могут перечислить в феврале. Первый транш предоставили в ноябре 2018 года», — сообщил Йозвяк.

В декабре Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

В конце июня 2018 года Евросоюз окончательно утвердил миллиард евро макрофинансовой помощи для Украины, которая будет направлена ​​на покрытие финансовых потребностей Украины и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.

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