Транш на 500 миллионов евро: ЕС может предоставить макрофинансовую помощь Украине в феврале

Ранее в Минфине надеялись получить транш ЕС до конца 2019 года, однако этого не произошло.

Транш макроэкономического финансирования Европейского Союза на общую сумму в 500 млн евро могут перечислить Украине в феврале 2020 года.

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Этот транш будет последним в программе поддержки ЕС. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

«Возможно, что второй и финальный транш макроэкономической помощи Еврокомиссии для Украины на сумму 500 млн евро могут перечислить в феврале. Первый транш предоставили в ноябре 2018 года», — сообщил Йозвяк.

It's possible that the second and final tranche of the European Commission's macro-financial assistance for #Ukraine, worth 500 million euro, can be released in February. First tranche was released in November 2018. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 22, 2020

В декабре Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

В конце июня 2018 года Евросоюз окончательно утвердил миллиард евро макрофинансовой помощи для Украины, которая будет направлена ​​на покрытие финансовых потребностей Украины и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.