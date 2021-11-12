Выплаты вырастут в регионах "красной" зоны.

Из-за увеличения социальных нормативов в регионах "красной" карантинной зоны там увеличат размер субсидий на коммуналку. В среднем сумма вырастет на 100-600 гривень, их будут выдавать наличными.

Об этом "Обозревателю" рассказал директор департамента социальной политики "Института местного развития Антон Левицкий.

По его словам, растут нормативы на потребление холодной и горячей воды, электричества, а также газа. Впрочем, говорит он, это заметят не так много потребителей.

"Это увеличение составляет в среднем от 100 до 300 грн и касается только тех услуг, потребление которых зависит от человека. Самое дорогое здесь - горячая вода, но это услуга, которая мало где распространена. Стоит отметить, что 80% получателей субсидий – пенсионеры, у них состав семьи 1-2 человека. Поэтому в среднем и получается такая сумма. Если посчитать на 4-х человек (2 родителей и 2 детей), получится максимум около 600 грн, но это только в том случае, если семья пользуется горячей водой", - говорит он.

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Субсидии в Украине

23 сентября 2021 года Верховная Рада одобрила законопроект №6052 в первом чтении, который предусматривает выделение до конца текущего года 12 млрд грн субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тысяч гривен.

Автор: Юрий Годован