В октябре было выдано 662 ипотечных кредита на сумму около 500 миллионов гривень.

В октябре объем выдачи украинскими банками новых ипотечных кредитов увеличился на 82% по сравнению с октябрем 2019 года, а по сравнению с сентябрем-2020 — на 6%.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

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«По результатам последнего опроса банки сообщили, что в октябре было выдано 662 кредита на общую сумму 491 млн грн. Это самый высокий месячный показатель, начиная с декабря 2018 года (период, с которого проводится соответствующий опрос Национального банка). По сравнению с октябрем 2019 года объем выдачи новых ипотечных кредитов увеличился на 82%, а по сравнению с сентябрем 2020 года - на 6%», - рассказали в Нацбанке.

Средний размер кредита на покупку жилья также вырос. Если в сентябре 2020 года он составлял около 700 тыс. грн, то в октябре - 741 тыс. грн. Сейчас средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 830 тыс. грн, вторичной - 730 тыс. грн.

Вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в октябре составила около 87% по объему от всех новых выдач.

«Отметим, что в октябре средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам несколько снизилась. По данным банков, в октябре средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14,3% (в сентябре - 14,9%), на первичном - 17,2% (в сентябре -18,4%). Опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования является очень концентрированным. Более 85% новых сделок (2,4 млрд грн) за первые 10 месяцев 2020 года заключили пять банков», - говорится в сообщении.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов было выдано в Киеве - 187 договоров на 208,2 млн грн грн (28% от общего количества и 42% от общей суммы).

Ипотечное кредитование в Украине

Кабинет министров планирует в 2021 году запустить новую программу предоставления ипотечных кредитов, благодаря которой жилье смогут приобрести 30 тысяч украинских семей.

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Автор: УНИАН