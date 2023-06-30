В среднем уровень повышения тарифов составит 32% и будет зависеть от региона.

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тарифы на водоснабжение: с 1 июля платежки для украинцев вырастут на 62 грн в месяц. Об этом сообщает Нацкомиссия на своем сайте.

"29 июня 2023 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение об установлении с 1 июля новых тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод для 34 водоканалов на 2023 год", - говорится в сообщении.

В среднем уровень повышения тарифов составит 32% и будет зависеть от региона. Сумма в платежках за водопотребление домохозяйством (2-3 человека) вырастет на 62 грн в месяц (с НДС). До повышения она ориентировочно составляла 194 грн/мес (при действующем тарифе - 29,78 грн/м3), после повышения будет достигать 256 грн/мес (по плановому тарифу - 39,37 грн/м3).

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"Рост тарифа обусловлен увеличением расходов на электрическую энергию в среднем на 14%. Повышением оплаты труда рабочим водоканалов на 13%. Ростом объемов закупки реагентов на 88%, обязательств лицензиатов по кредитам - 60%. Кроме того, учтена компенсация стоимости электрической энергии с начала 2023 года", - продолжают в Нацкомиссии.

В свою очередь, тарифы на водопотребление в городах, которые существенно пострадали в результате боевых действий, остаются неизменными. Это Харьков, Николаев и Херсон.

С целью снижения социального напряжения для некоторых предприятий, у которых произошел наибольший рост тарифов, применено поэтапное повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение. С 1 июля 2023 года по 31 августа 2023 года - первый этап повышения и с 1 сентября 2023 года - второй этап.

Тариф на воду - главное

26 мая стало известно о том, что украинцам готовят существенное повышение тарифов на воду уже с 1 июня.

Сообщалось, что в некоторых регионах стоимость водоснабжения может вырасти на 60%, а в некоторых на 15%. Однако окончательное утверждение решения несколько раз переносили.

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