По отношению к евро гривня укрепилась.

Национальный банк Украины на пятницу, 4 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,34 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,26 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 4 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2734,49 (3 июня - 2734,49);

100 EUR - 3325,77 (3 июня - 3333,48).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 27,29/27,31 грн/долл., к евро – на уровне 33,15/33,17 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 3 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,34 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий