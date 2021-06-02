Курс гривни к евро укрепился до 33,33 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 3 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,34 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,33 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 3 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2734,49 (2 июня - 2743,81);

100 EUR - 3333,48 (2 июня - 3353,35).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,32/27,34 грн/долл., к евро – на уровне 33,28/33,30 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 2 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий