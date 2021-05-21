Курс гривни к евро укрепился до 33,48 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 24 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,46 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,48 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 24 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2745,72 (21 мая - 2746,65);

100 EUR - 3347,99 (21 мая - 3351,74).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,42/27,44 грн/долл., к евро – на уровне 33,45/33,47 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 21 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,47 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий