В Украине меняют оплату труда госслужащих

Вместо ежемесячных премий для госслужащих вводятся ежеквартальные и ежегодные премии.

Кабинет министров Украины одобрил концепцию реформирования системы оплаты труда государственных служащих и утвердил план мероприятий по ее реализации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга по результатам заседания правительства министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По этой концепции мы переходим к другой структуре фонда оплаты труда. Мы переводим 70% заработка в должностной оклад, а только 30% мы вводим в зависимость от начислений, поощрений и тому подобного. Мы отходим от ежемесячных премий, переходим к практике ежеквартальных и ежегодных премий", - сказал он.

По словам министра, эти премии будут начислять только за выполнение своеобразного показателя, который будет определяться для каждого госслужащего, а его эффективность будет определяться конкретными грейдами для каждой должности.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года Кабинет министров Украины обязал все государственные учреждения проводить все зарплатные выплаты своим сотрудникам, в том числе выплату командировочных, в безналичной форме, что позволит экономить на бумажных документах и банковской комиссии.

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