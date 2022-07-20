Социальные стипендии Верховной Рады Украины могут получить студенты, которые по результатам учебного семестра не имеют академической задолженности.

В Украине повышен размер социальных стипендий Верховной Рады Украины для детей-сирот, лишенных родительской опеки детей, а также детей из малообеспеченных семей.

Об этом говорится в разъяснении пресс-службы Министерства образования и науки Украины в связи с принятием 15 июля 2022 года Кабинетом министров постановления "Некоторые вопросы назначения и выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) учреждений профессионального передвысшего и высшего образования" №796, утверждающего Порядок назначения и выплаты социальных стипендий ВРУ соискателям профессионального передвысшего и высшего образования.

В Минобразования отмечают, что согласно принятому решению, право на получение социальных стипендий ВРУ имеют студенты (курсанты) учреждений профессионального и высшего образования, которые учатся по государственному заказу по дневной форме получения образования, из числа:

детей-сирот, лишенных родительской опеки детей;

лиц, которые в период обучения в возрасте 18-23 лет остались без родителей (родители которых умерли, объявлены умершими, погибли или пропали без вести);

студентов (курсантов) из семей, получающих помощь в соответствии с ЗУ "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

Размер стипендий:

Относительно размера социальных стипендий сообщается, что для детей-сирот и лишенных родительской опеки детей, обучающихся в учреждениях профессионального и высшего образования, она составит:

в возрасте до 18 лет - 150% размера прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года;

в возрасте 18-23 лет - 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января соответствующего календарного года.

Студентам учреждений профессионального и высшего образования из семей, получающих помощь в соответствии с ЗУ "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям":

для тех, кто обучается в учреждениях профессионального передвысшего образования стипендия ВРУ будет выплачиваться в размере 1 тыс. 335 грн; в учреждениях высшего образования ‒ 1 тыс. 770 грн.

Социальные стипендии Верховной Рады Украины могут получить студенты, которые по результатам учебного семестра не имеют академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения и включены в рейтинг успешности.

Указанные стипендии назначаются и выплачиваются дополнительно к другим стипендиям или грантам, назначенным физическими или юридическими лицами (в том числе и академической или социальной стипендии, назначенной учреждением образования), государственной помощи, предоставленной в соответствии с законодательством.

Всемирный банк и стипендии:

19 апреля 2022 года Украина получила от Всемирного банка транш на 88,6 млн долларов на возмещение расходов правительства Украины для выплат академических и социальных стипендий.

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