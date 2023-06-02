Многие европейские компании, заявившие об уходе из России, не сдержали свое обещание.

Западные санкции, введенные против России в связи с вторжением в Украину, никак не помешали поставкам импортного алкоголя на территорию агрессора, а некоторые производители, заявившие об уходе из РФ, на самом деле увеличили поставки в Россию.

Как сообщает проект "Можем объяснить" Poligonmedia, обходить ограничения Москве помогают компании из стран Балтии и Чехии. Также сообщается о том, что многие европейские компании, заявившие об уходе из России, не сдержали свое обещание.

Так французский концерн Pernod Ricard, занимающйся производством виски Chivas Regal, водки Absolut, коньяка Ararat, джина Beefeater вмарте 2022 года заявил о прекращении экспорта своей продукции в Россию, однако поставки продолжались.

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Об уходе из России солгал и чешский производитель пива Budweiser Budvar. С марта этот концерн поставил в Россию более 1 млн литров пива на сумму свыше 1 млн долларов.

Основным покупателем пива оказалась "Московская пивоваренная компания". Благодаря непрекращающимся поставкам ее прибыль в военный год выросла в два с половиной раза по сравнению с мирным временем (3,3 млрд вместо 1,4 млрд).

В Россию ввозится даже украинский Nemiroff. Поставки осуществляют посредники из стран Балтии. Таким образом украинский алкоголь оказывается на полках магазинов формата Duty Free в 7 российских аэропортах.

Часть западного вина закупается специально для чиновников и силовиков. В рамках госзаказа западный алкоголь активно закупает предприятие "Ясень", среди учредителей которого - Служба внешней разведки РФ и Минимущество.

Алкоголь в России

По состоянию на март 2023 года в России упали продажи всех товаров, кроме алкоголя. Объемы реализации алкоголя выросли не только в деньгах (на 11,2%), но и в литрах (на 0,7%). Резко вырос спрос на крепкий алкоголь: продажи водки увеличились на 2,4%, бренди - на 7,6%, джина - на 41%.

В апреле 2023 года французы возобновили поставки всемирно известной водки в Россию.

По состоянию на апрель 2023 года международные бренды потеряли контроль над экспортом и элитный алкоголь широко продавался в РФ. В частности, виски Johnnie Walker и коньяк Remy Martin широко доступны в России.

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