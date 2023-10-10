Вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что механиизм бартера может реализовываться как в пересчете на национальные валюты, так и напрямую в физическом весе.

Россия может уйти от механизма расчета в долларах в международной торговле, используя механизм бартера.

Об этом заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, отметив, что механиизм бартера может реализовываться как в пересчете на национальные валюты, так и напрямую в физическом весе, сообщает российский "Интерфакс".

С предложением использовать бартерные схемы он выступил на международном форуме Innofood-2023 в Сочи.

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Проблемы с долларами в РФ

После вторжения в Украину в РФ запретили покупку наличной валюты. Запрет был введен 9 марта 2022 года. В апреле 2022 года российским банкам разрешили продавать наличную валюту, но с определенными ограничениями.

В январе 2023 года приток валюты на рынок РФ упал на 36% по сравнению с декабрем (15,7 млрд долларов) и вдвое, если сравнивать с январем-2022. В феврале 2023 года Россия оказалась на грани "валютного голода". В январе крупнейшие экспортеры сократили продажи валютной выручки на Московской бирже до 10 млрд долларов.

В апреле 2023 года у Путина сказали, когда россияне снова увидят зеленую валюту. Как заявил зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин, на заседании рабочей группы в Госдуме, ограничения на снятие валюты невозможно снять, до отмены санкций, так как валюта не поступает на территорию агрессора.

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