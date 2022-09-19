На денежное содержание военнослужащих было потрачено 87,8 млрд грн в августе.

В августе кассовые расходы общего фонда госбюджета на содержание военнослужащих по сравнению с июлем выросли на 41,6%.

Об этом сообщает Министерство финансов.

"499 млрд грн (в августе – 112,4 млрд грн) – на оплату труда с начислениями, или 41,6 % от общего объема расходов за период с 24 февраля по 31 августа этого года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 375,6 млрд грн (в августе – 87,8 млрд грн)", – говорится в сообщении.

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По состоянию на июль на денежное содержание военнослужащих направлено 287,8 млрд гривен, среди них в июле – 62 млрд грн, что на 41,6% больше, чем в прошлом месяце. В июне было направлено 75,7 млрд грн.

Как свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины, в целом с начала полномасштабной агрессии РФ в Украине общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составила 1200,8 млрд гривен.

В августе расходы составили 212,7 млрд гривен. В структуре этих расходов наибольшие доли приходятся на оплату труда (499 млрд грн) и на поддержку Вооруженных Сил Украины, с учетом приобретения военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (149,7 млрд грн).

Накануне заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что информация о якобы отмене выплаты 15 миллионов гривен семьям погибших защитников Украины, которые были введены в феврале, не соответствует действительности.

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