Как пояснили представители банка, проблемы с наличной валютой сейчас есть во всех украинских банках.

Украинцы массово начали жаловаться, что ПриватБанк не выдает в кассах наличную валюту. На специализированном форуме "Минфин" пользователи пишут, что не могут снять доллары со счетов, а также получить долларовые переводы.

В ПриватБанке говорят, что виноват повышенный спрос и проблемы с логистикой, пишет "РБК-Украина".

Как пояснили представители банка, проблемы с наличной валютой сейчас есть во всех украинских банках. Это связано с тем, что летом в Украине резко вырос спрос на доллары и евро, и удовлетворить его не получается из-за логистических трудностей с доставкой валюты по регионам.

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"В августе ПриватБанк заказал за рубежом в 10 раз больше валюты, чем в прошлом году в августе, однако этого не хватает для удовлетворения всех заявок. В сентябре банк заказал еще больше валюты, и по мере того, как она будет поступать в отделения, все заявки клиентов будут довольны", - заверил пресс-секретарь ПриватбБанка Олег Серга.

Напомним, с 6 сентября Нацбанк Украины разрешил банкам продавать больше валюты населению.

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