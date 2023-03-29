Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,70 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 20 копеек – до 38,25 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 10 копеек и составляет 41,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,70 грн за долл., евро - 40,50 грн за евро.

Видео дня

Ситуция с курсом во время войны

В мае 2022 года в Украине отменили ограничения на установление курса, хотя до войны курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

В июле 2022 года Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25%.

Аналитики Concorde Capital прогнозируют, что средний курс доллара в Украине в 2023 году будет держаться на уровне 36,6 грн/долл.

В макропрогнозе инвесткомпании ICU отмечается, что курс доллара в Украине по итогам 2023 года составит 40,2 грн/долл. По прогнозу экономистов, НБУ сможет удерживать курс гривни к доллару на текущем уровне в ближайшие несколько кварталов. В конце года, скорее всего, курс незначительно ослабят, чтобы снизить внешние дисбалансы экономики.

Вас также могут заинтересовать новости: