Большинство сервисов будут временно недоступны 10 июля.

Большинство сервисов в Приват24 временно не будут работать ночью 10 июля. Банк будет проводить регламентные работы.

Об этом пишет пресс-служба Приват24.

"10 июля с 00:00 до 05:00 мы будем проводить регламентные работы в Приват24. Большинство сервисов будут временно недоступны. Извиняемся за неудобства", - пишет пресслужба.

Как сообщал УНИАН, ранее Monobank и ПриватБанк подняли карточный курс валют до рыночного уровня. Банки устанавливают единые курсы обмена валют для оплаты картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации.

Отмечается, что это соответствует существующему наличному курсу валют. Раньше курсы в онлайн-банкингах были намного ниже.

Отказаться от тактики нерыночно низкого карточного курса "Приват" побудил НБУ. Регулятор рассчитывает, что повышение курсов лидером рынка стимулирует сделать то же и другие финучреждения.

Заниженный карточный курс давит на золотовалютные резервы. В июне регулятор потратил на валютном рынке почти $4 млрд из резервов. В мае аналогичный показатель составлял $3,4 млрд, в апреле – $2,2 млрд.

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