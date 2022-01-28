Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 28 января, ослаб на 15 копеек – до 29,10 грн/долл.

Национальный банк накопил достаточно резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний за счет валютных интервенций.

Как сообщила пресс-служба регулятора, об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко во время круглого стола.

"Для сбалансирования валютного рынка НБУ продал с начала 2022 года 1,5 млрд долл. США. У нас достаточно резервов для того, чтобы продолжать придерживаться нашей стратегии валютных интервенций и сглаживать колебания", - сказал Шевченко.

Глава НБУ подчеркнул, что регулятор не будет повторять ошибок прошлого и не будет пытаться удержать фиксированный обменный курс на определенном уровне.

"Мы уверены, что рынок в будущем сбалансируется и не исключаем, что может быть коррекция. Также крайне важно продолжать следовать и выбранной стратегии монетарной политики", - отметил он.

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Шевченко напомнил, что, несмотря на масштаб инфляционных рисков, НБУ в январе дополнительно повысил учетную ставку сразу на 1 процентный пункт и в очередной раз подчеркнул свою готовность использовать монетарный инструментарий для реакции на проифляционные риски.

"Накопленный опыт, сформированное доверие к нашей монетарной политике и имеющиеся объемы золотовалютных резервов дают возможность нам чувствовать себя достаточно уверенно даже в такой непростой ситуации. Благодаря этому мы видим, что масштабы и последствия текущего шока, связанного с обострением геополитических рисков, меньше, слабее по сравнению с шоком, вызванным Covid-19 в марте 2020 года", - сказал глава центробанка.

По его словам, ситуация на валютном рынке остается контролируемой: валютный рынок на сегодня имеет надежную макроэкономическую основу, а также значительно устойчивее к шокам, чем это было раньше.

Также Шевченко отметил, что банковская система в целом находится в хорошей форме, сохраняя значительный запас капитала сверх минимальных требований.

"По оперативным данным, прибыль банковской системы за 2021 год составил 77,5 млрд грн. Это рекордная прибыль за последние годы, и именно эти средства могут быть использованы для наращивания капитала и увеличению кредитования", - сказал глава Нацбанка, добавив, что надлежащая монетарная политика позволит снизить стоимость кредитов в среднесрочной перспективе.

Курс 28 января:

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро пятницы, 28 января, ослаб на 15 копеек – до 29,10 грн/долл. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,80 грн за долл., евро – 32,10 грн за евро.