В случае ажиотажного спроса monobank оставляет за собой право прекращения продажи валюты.

С 2 августа monobank возобновил покупку валюты в приложении для размещения депозита.

Об этом сообщил соучредитель мобильного банка Олег Гороховский.

Купить валюту можно в пределах лимита 50 000 грн в месяц для размещения на новый срочный депозит сроком три месяца и дольше и для пополнения действующих срочных депозитов до истечения срока остается три месяца и более.

По словам Гороховского, после окончания срока действия депозита выплата возможна на счет клиента или наличными в отделениях "Универсалбанка" и банков-партнеров в рамках дневного лимита (эквивалент 100 000 грн.)

Чтобы воспользоваться возможностью покупки валюты нужно обновить приложение. В случае ажиотажного спроса monobank оставляет за собой право прекращения продажи валюты.

Свободная продажа безналичной иностранной валюты запрещена с 24 февраля. С 14 апреля Нацбанк разрешил банкам осуществлять продажу иностранной наличности в валюте населению. Но аналогичный запрет до сих пор распространяется на безналичные расчеты.

С 21 июля НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением в депозит на срок от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 000 грн (в эквиваленте).

С 27 июля регулятор разрешил банкам продавать в наличном сегменте половину от купленной у граждан с 13 апреля безналичной валюты дополнительно к продажи приобретенной с этой же даты наличной валюты. В НБУ считают, что такое решение должно увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка и уменьшить девальвационное давление.

Вас также могут заинтересовать новости: