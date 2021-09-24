По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года - составила 10,2%.

Министерство экономики ожидает сохранения инфляции на уровне 10% к концу 2021 года при отсутствии новых вызовов для экономики.

Об этом говорится в августовском обзоре инфляции Министерства экономики.

Читайте такжеКабмин прогнозирует снижение инфляции в 2022 году

"Даже с учетом неожиданного высокого уровня роста цен на энергоносители, стоит предположить, что при отсутствии новых вызовов для экономики, уровень инфляции с большой вероятностью будет близким к 10%", - говорится в документе.

При этом отмечается, что такой уровень инфляции практически не несет деструктивного влияния на достижения экономического развития.

Потребительская инфляция в Украине:

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года - составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В то же время на 8% подешевели овощи и на 9% - фрукты.

Кабинет министров прогнозировал замедление инфляции до 6,2% на конец 2022 года.

Автор: Богдан Слуцкий