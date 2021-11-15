По словам эксперта, рынок настроен на разворот курса и смену тенденции.

На текущей неделе курс гривни может колебаться в границах 26,25-26,35 грн/долл. и ослабнуть к концу недели до отметки 26,5 грн/долл.

Такое мнение выразил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

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"В ближайшее время участники рынка попытаются ослабить гривну, в результате чего на рынке повысится волатильность. Ожидаем колебание курса на текущей неделе в границах 26,25-26,35 гривен за доллар, к концу недели – 26,5 гривень за доллар", - сказал эксперт.

По его словам, сейчас рынок настроен на разворот курса и смену тенденции, но приближение периода налоговых выплат сдерживает оптимизм. Так, 19 ноября завершается период квартальных налоговых платежей, в результате которых экспортеры могут выбросить на рынок валюту.

Шевчишин отметил, что ключевыми негативными факторами для гривни выступает растущая напряженность на Донбассе и сосредоточение российских войск вблизи украинских границ. Западные партнеры высказывают опасения военного вторжения, что не может не беспокоить иностранных инвесторов, которые поглядывают на выход из страны, либо ставят на паузу плановые инвестиции.

"Так, несмотря на то, что к середине прошлой недели нерезиденты нарастили портфель гривневых ОВГЗ на 2 млрд грн, уже в пятницу продали на 540 млн грн", - сказал эксперт.

Он добавил, что негативным фактором также остается кризисная ситуация в энергетической отрасли, так как возможны веерные отключения, от чего пострадает экономика и деловая активность в стране.

Курс на 15 ноября:

Национальный банк Украины на понедельник, 15 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,11 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

В столичных обменниках курс гривни к доллару на утро понедельника, 15 ноября, ослаб на 10 копеек – до 26,35 грн/долл.

Автор: Екатерина Жирий