Украине хватит ресурсов для обеспечения стабильности гривни - глава Минфина

По словам Марченко, значительная сумма средств на ЕКС дает Украине возможность полностью контролировать ситуацию с госфинансами и выполнять все обязательства.

Украина на сегодняшний день имеет достаточно возможностей и ресурсов для обеспечения макроэкономической стабильности, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Читайте такжеПочти половина украинцев ожидают ухудшения экономического положения страны - опрос

"Сейчас у нас как никогда достаточно возможностей и ресурсов, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность. По состоянию на 1 июля на едином казначейском счету - значительная сумма средств в объеме 75 миллиардов гривень и более 2 миллиардов долларов, что дает Украине возможность полностью контролировать ситуацию с госфинансами, выполнять все наши обязательства перед международными партнерами и гражданами Украины. Социальные обязательства будут выполняться вовремя и в полном объеме", - заявил Марченко в ходе брифинга.

Он также сообщил, что Минфин продолжит работу с международными партнерами Украины и инвесторами, и считает важным обеспечить в стране независимость Национального банка.

"На сегодня Минфин будет и далее проводить размеренную фискальную политику и надеется на сотрудничество с НБУ вне зависимости от персоналий регулятора", - добавил министр финансов.

Как сообщал УНИАН, 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Смолий объяснил свое решение тем, что в течение длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram