Урожай на подходе: что соберут украинские аграрии в 2020 году

Эксперты Украинской зерновой ассоциации (УЗА) опубликовали новый прогноз урожая зерновых и масличных культур в Украине в текущем году.

По их оценкам общий валовый сбор этих культур может составить рекордные сто миллионов тонн.

Это самый оптимистичный прогноз по урожаю на 2020 год, который запомнился отечественным аграриям засухой, неравномерными осадками и внезапными заморозками, погубившими часть посевов.

По официальному же прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай зерновых в стране не превысит в этом году девяносто миллионов тонн.

«Увеличение прогноза валового урожая и экспорта произошло благодаря улучшению прогноза урожая ячменя и кукурузы, урожай которой может установить новый абсолютный рекорд для Украины», – рассказали в УЗА.

По мнению экспертов, в текущем году аграрии могут собрать почти 39 миллионов тонн кукурузы против 35 миллионов тонн годом ранее, а экспорт может вырасти до 33 миллионов тонн, что также будет новым достижением.

Стоит подчеркнуть, что украинская кукуруза важна не столько для внутреннего потребления, сколько для внешней торговли: это главная экспортируемая культура, от которой зависят валютные поступления в страну и в связи с этим благосостояние украинцев в следующем году.

Большие надежды на рекордный урожай кукурузы в Украине возлагают также и метеорологи.

«Дожди, которые прошли в мае, обеспечили хорошее увлажнение почвы под поздними культурами – для кукурузы, подсолнечника и сои сформировались тогда райские условия. Если аграрии и соберут рекордный урожай, то только за счет кукурузы. По пшенице в этом году рекорда не будет из-за засухи», – рассказала УНИАН начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

Беда только в том, что дожди шли по территории страны неравномерно. В южных областях до сих пор стоит засуха, и сухой грунт не позволяет посевам полноценно развиваться. А кое-где обильные ливни, наоборот, перемочили кукурузу.

«Кукуруза в июне буквально сходила с ума из-за воды. В идеале, дожди должны были пойти раньше. Кукуруза будет, но ухудшится ее качество», – делится предположениями аграрий с Полтавщины Станислав.

Стоит отметить, что кукурузных полей в этом году в Украине стало почти на миллион гектаров больше по сравнению с предыдущим годом, что оставляет надежду на хороший валовый сбор этой культуры.

Урожай пшеницы ожидается на уровне около двадцати семи миллионов тонн, что немного меньше показателя 2019 года. Темпы уборки пока значительно отстают от прошлогодних из-за июньских дождей.

Хотя говорить об этом еще рано, но мировые цены на зерновые могут пойти вверх на фоне возможной второй волны коронавируса во многих странах и карантинных ограничений осенью, что может привести к подорожанию хлеба в Украине.

Сезон салатов не отменяется

Летние овощи отечественного производства понемногу заполняют прилавки украинских рынков и супермаркетов, но вместе с этим Украина продолжает наращивать импорт тепличных томатов и огурцов из-за границы.

«Низкие температуры воздуха и проливные дожди задержали созревание овощей, соответственно, предложение украинской продукции на внутреннем рынке было ограниченным, а цены оставались на достаточно высоком уровне. Этот факт стимулировал импортеров продолжить закупку томатов и огурцов из Турции, Польши, Нидерландов и других европейских стран», - отметила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева.

Августовское солнце и тепло способствуют дозреванию овощей открытого грунта в хозяйствах и на приусадебных участках украинцев. Однако нашей «родной» продукции в самый разгар сезона летних салатов придется побороться за покупателя с дешевыми импортными томатами и огурцами.

Стоит вспомнить, что одной из наиболее пострадавших аграрных отраслей в 2019 году было картофелеводство. Украина неожиданно для себя увеличила импорт картофеля, преимущественно из России, в 43 раза! При этом качественный, но дорогой украинский картофель попросту пропадал в хранилищах и только под конец года его начали сбывать в супермаркетах и за границей.

По ненадобности жители сел и дачники, которые являются основными поставщиками этих корнеплодов на продуктовые рынки, сократили посадки картофеля в 2020 году. В то же время, в Украине расширились площади под промышленным картофелеводством, с которым имеют дело крупные производители и оптовые супермаркеты.

«Основной акцент сделан на расширение площадей под картофель на переработку (чипсы и крахмал). Под столовым картофелем также увеличены производственные площади», - рассказала УНИАН директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.

В Институте картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины оптимистично оценивают продуктивность нынешних посевов.

«Все предпосылки идут на то, что урожайность картофеля будет выше, чем в прошлом году. Несмотря на то, что затяжные дожди и холодная весна создали не совсем благоприятные условия», - считает заместитель директора Института по научной работе по селекции и семеноводству Николай Фурдига.

Что касается остальных овощей борщевого набора – свеклы, моркови, лука и капусты – ничего критичного в их отношении не предвидится. Правда, стоит учесть и то, что ежегодно этих овощей в Украине собирают все меньше, и в случае плохого урожая цены на них осенью могут кусаться.

Подорожание фруктов

Этой весной украинские фруктовые сады потрясли внезапные заморозки, из-за которых фермеры едва не попрощались с урожаем черешни, абрикос и яблок.

Но черешню, правда, очень дорогую, этим летом мы ели, так что - будем есть и яблоки. В профессиональных хозяйствах урожай этих фруктов от плохой погоды не пострадал, уверяет аналитик АПК-Информ Евгений Кузин.

«Погодные условия для производителей яблок в Украине в этом сезоне были благоприятнее, нежели годом ранее. Такие проблемы, как жаркое лето и весенние заморозки, оказали негативное влияние преимущественно на менее интенсивные сады», – отмечает он.

Ожидается, что в этом сезоне в Украине будет произведено порядка 1,2 миллиона тонн яблока, что немного больше, чем в 2019 году. Особенность этого сезона в том, что украинские садоводы ориентируются преимущественно на внутренний рынок в связи с высокими ценами на нем. Экспорт в Индию, Китай и другие страны пока отойдет на второй план.

Чего действительно будет мало в этом году, так это абрикосов. На начало августа только оптовые цены на эти фрукты достигали сорока гривен за килограмм, что в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Основной причиной снижения валового сбора абрикосов стали неоднократные заморозки весной, в результате чего многие хозяйства юга потеряли до половины урожая. Это же касается и теплолюбивых персиковых садов в Одесской и Херсонской областях, не выдержавших резких перепадов температур в апреле.

В августе, в начале сезона арбузов, стоимость любимых многими украинцами херсонских ягод неприятно удивила. По данным трейдеров, цены на арбузы на начало августа были максимальными за последние пять лет и достигали в закупке шесть гривен за кило.

Но эксперты успокаивают, что это связано с особенностями погодных условий 2020 года и неравномерным дозреванием арбузов в основных областях-производителях, а не с плохим урожаем арбузов в целом.

Соответственно, и продукция на рынок сегодня поступает неравномерно, говорят аналитики.

В целом, об урожае зерна, овощей и фруктов в 2020 году можно сказать одно – этот год не будет самым худшим и точно не будет голодным.

Да, многие фермеры и экспортеры получат убытки, а покупателям придется иногда раскошелиться на желаемые продукты. Но сложно в этом году не только Украине. Коронакризис, карантинные ограничения и все та же плохая погода усложняют уборку урожая в Европе, которая, к тому же, в этот сезон обходится преимущественно без трудолюбивых украинских заробитчан.

Анна Нагорная