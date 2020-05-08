Украине будет проще получить средства МВФ по новой программе – представитель Фонда

Предлагаемая МВФ в условиях коронакризиса программа содержит меньше условий получения.

Украине в условиях борьбы с кризисом, вызванным коронавирусом, будет проще получить средства Международного валютного фонда по новой 18-месячной программе (stand-by), чем по трехлетней программе расширенного финансирования (EFF), о которой правительство договорилось с Фондом в декабре 2019 года и которая требует от Украины структурных реформ.

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Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"В сложившихся глобальных условиях неопределенности Фонд понимает, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед… И решение смены программ не является специфическим решением Фонда для Украины – пока что в целом это позиция Фонда во многих странах", - написал он.

По словам Рашкована, за последние два месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF, так как для предотвращения негативных последствий кризиса в Фонде есть другие программы.

"Одна из них – линии stand-by. Это более короткие, более сфокусированные на антикризисных мерах программы... Условия получения этих средств в течение 2020-2021 годов легче, чем получение тех же 5 миллиардов долларов в рамках программы EFF, так как не требует "титанических" усилий по продвижению структурных реформ", - написал он.

Рашкован отметил, что новая программа направлена на помощь в финансировании затрат на медицину, на формулирование адекватной кризису монетарной и фискальной политики, на сохранение финансовой стабильности, а затем - на помощь к возврату в снижении бюджетного дефицита, а также выход экономики из кризиса.

Как сообщал УНИАН, спикер Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что фокус переговоров МВФ и Украины сместился на новую программу финансирования, которая поможет справиться с последствиями пандемии в экономике и здравоохранении и может стать резервной, так как украинские власти еще не выполнили условия для получения средств по трехлетней программе расширенного финансирования объемом в 5,5 миллиарда долларов, о которой договорились в декабре 2019 года.

В Министерстве финансов Украины добавили, что сумма поддержки не изменится, а формат будущей программы обсуждается. Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ до 15 мая.