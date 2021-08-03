По словам нардепа, Украине в 2021 году надо будет позаимствовать на 70 млрд грн меньше.

С выделенными средствами от Международного валютного фонда в рамках распределения дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (СПЗ) и перевыполнением плана доходов бюджета Украина спокойно пройдет пик долговых выплат в сентябре.

На своей странице в Facebook народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк прокомментировал выделение МВФ 2,7 млрд долл. для Украины.

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"Это подарок, который МВФ делает всем странам. И тем кто выполнил свои обещания и движется к реформам...и тем кто нет или еще в процессе. В нашем случае первое. Так как это подарок, то как его тратить, решает по факту сама страна-получатель. То есть, в нашем случае все эти деньги или их значительная часть, вероятно, перейдут в госбюджет, а не полностью в резервы", - написал депутат.

Железняк отметил, что на конец сентября запланирована крупнейшая выплата по внешним долгам Украины - 3 млрд долл., поэтому деньги МВФ поступят вовремя, и Украина сможет сделать эту выплату, не успев потратить свой подарок от МВФ на что-то другое.

"По информации Госказначейства, мы неплохо проходим январь-июль 2021. За перевыполнение плана налоговой и таможней (на 5,2% от плана) пока перевыполнения доходов общего фонда госбюджета на 25 млрд грн больше, чем планировали. Плюс пока (по состоянию на начало июля) невыполнение по расходам бюджета было 44,3 млрд. Что, конечно, плохо, но это тоже сэкономленные деньги для бюджета", - отметил Железняк.

По словам нардепа, таким образом получается, что Украине фактически в 2021 году надо будет позаимствовать на 70 млрд грн меньше.

"Поэтому, обобщая всю ситуацию, - выглядит так, что с подарком МВФ в размере 2,7 млрд долл. и текущей ситуацией с бюджетом, Украина спокойно проходит самые тяжелые выплаты в сентябре, да еще и денег сэкономит", - написал депутат.

Дополнительная эмиссия

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил допэмиссию специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму 650 млрд долл., из которых Украина получит 2,7 млрд долл. Средства должны поступить в Украину 23 августа.

Автор: Екатерина Жирий