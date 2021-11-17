Эксперты прогнозируют рост безработицы и кризис на рынке труда в совокупности с падением доходов населения

В 2022 году мир может толкнуться с экономическим кризисом, который неизбежно затронет и Украину.

Как сообщает UBR, кризис может начаться с Китая. После чего Украину будет ждать падение цен на экспортное сырье, сокращение производства, уменьшения количества рабочих мест и подорожание доллара.

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"Может произойти замедление экономического роста или сокращение экономики. При этом повышенная инфляция может как наблюдаться, так и не наблюдаться – это отдельное измерение возможного кризиса. Главное – замедление экономического роста, переход ко спаду" – отмечает аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

По мнению экспертов, потребление железорудного сырья и стали может сильно упасть, если будут проблемы в китайском секторе жилой недвижимости, что неизбежно скажется на Украине.

"Цены уже упали с недавних пиков и на ЖРС, и на сталь, но если Китай сократит производство стали, то они обвалятся еще ниже. Кроме того, если на финансовых рынках будет долговой кризис (а он почти наверняка будет при замедлении мировой экономики), то занимать Украине и украинским компаниям станет сложнее и дороже", – отметила Ахтырко.

Эксперты также отмечают, что причиной инфляционного давления в мире является проблема с энергоресурсами.

"Мы видим основную проблему вокруг рынка энергоресурсов, которая является причиной инфляционного давления в мире на протяжении последних двух лет. То мир пытается договориться об объемах добываемой нефти, то запуск новых газотранспортных магистралей мешает получить нужный объем газа,", – говорит аналитик Esperio Александр Болтян.

Также эксперты отмечают ужесточение денежно-кредитной политики.

"Любое ужесточение денежно-кредитной политики приводит к кризису, так как влечет за собой волну частных и корпоративных банкротств – потребители не могут своевременно выплачивать ранее взятые кредиты", – подчеркнул аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов.

"Исходя из аналогичного опыта 2014 года, моментального падения рынков ожидать не стоит. По этой причине новый экономический кризис в 2022 году маловероятен. Стагнация в Украине начнется вместе с остальным миром, так как страна уже тесно интегрирована в международные трудовые и экономические отношения", – говорит Гойлов.

По мнению эксперта первым пострадает украинский экспорт, что приведет к росту дефицита торгового баланса. Трудовые мигранты начнут возвращаться домой, так как их уволят первыми, из-за чего сократится объем их переводов в Украину.

Это вызовет рост безработицы и кризис на рынке труда в совокупности с падением доходов населения.

"Ослабление гривны ускорит инфляцию, драгоценные металлы начнут расти в цене, а криптовалюты будут дорожать лишь при сохранении мягкой денежно-кредитной политики. В противном случае нас ожидает "обвал" по образцу 2018 года", – отметил Гойлов.

Рост цен на продукты в Украине:

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.

Эксперты также прогнозировали, что из-за подорожания газа в Украине взлетят цены на хлеб.

К середине октября 2021 года цены на яблоки в Украине опустились до уровня 2018 года, когда был собран рекордный урожай этих фруктов.

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в октябре в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2020 года составляла 10,9%, незначительно замедлившись с 11% в сентябре.

Эксперты прогнозировали, что до конца 2021 года стоимость яблок в Украине может взлететь до 14-15 грн.

По словам эксперта к новогодним праздникам стоимость яиц может достичь 38-40 гривень за десяток.

Автор: Елена Коваленко