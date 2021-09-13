Курс гривни к евро установлен на уровне 31,45 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 14 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,69 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 31,45 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеКурс доллара в обменниках решил удивить украинцев

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,68/26,70 грн/долл., к евро - на уровне 31,41/31,44 грн/евро.

Курс на 13 сентября:

Национальный банк Украины на 13 сентября установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,68 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз относительно курса доллара:

Согласно прогнозу правительства Украины, в 2021 году курс доллара будет оставаться относительно стабильным, на уровне 28 грн в среднем по году.

В 2022 году курс доллара в среднем составит 28,6 грн, в 2023 году — 28,8 грн, в 2024 году — 29,2 грн.

Автор: Екатерина Жирий