Только военным пенсионерам задолжено почти 22 млрд грн.

Государство Украина по решению судов должно выплатить пенсионерам 43,1 миллиарда гривень из-за проигрыша в более чем 330 тысячах дел.

Как пишет ЭП со ссылкой на письмо первого заместителя министра финансов Дениса Улютина правительству, только в отношении военных пенсионеров задолженность государства составляет около 22 миллиардов гривень.

Отмечается, что по данным Opendatabot, в первом квартале 2023 года средняя пенсия составляла около 5,2 тыс. грн в месяц. В связи с этим пенсионеры начали массово обращаться в суды и требовать перерасчета. Во многих случаях им удавалось выиграть. При этом суды не просто обязывали государство выплачивать увеличенный размер пенсий, но и осуществлять их перерасчет за предыдущие месяцы.

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По данным Минфина, по состоянию на 1 марта 2023 года по решению судов государство должно выплатить 43,1 млрд грн. добавляется, что есть высокие риски роста задолженности, поскольку украинские суды, в частности Конституционный суд, могут принять новые решения не в пользу государства.

Что нужно знать о пенсиях в Украине в 2023 году

Как ранее сообщал УНИАН, с 1 марта 10,5 млн украинцев получили проиндексированные пенсии. В частности, впервые провели индексацию самых низких пенсий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате этого пенсии выросли почти на 20%, и теперь средний размер пенсии в Украине составляет 5,2 тыс. гривен.

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