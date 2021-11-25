Украина 24 ноября получила второй транш от МВФ в размере почти 700 млн долл.

Украинские власти обязались не заменять налог на прибыль налогом на выведенный капитал.

Об этом говорится в меморандуме об экономической и финансовой политике, который Украина заключила с Международным валютным фондом.

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"После детального технического изучения мы не будем делать шагов по замене действующего налога на прибыль предприятий налогом на распределенную прибыль или налогом на выведенный капитал. Мы будем воздерживаться от расширения критериев соответствия упрощенной системе налогообложения или введения новых групп налогоплательщиков, которые могут воспользоваться налогообложением, а также начали делать шаги для предупреждения уклонения от налогообложения и злоупотребления указанным режимом", - говорится в меморандуме.

Транш МВФ:

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд долларов. По плану второй транш должен был составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что равняется примерно 700 млн долл.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

На повторной миссии в октябре МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала относительно первого пересмотра программы финансирования stand-by, а 24 ноября Украина получила второй транш в размере почти 700 млн долл.

Автор: Богдан Слуцкий