Меморандум с МВФ делает невозможной программу деятельности Кабмина - глава комитета Рады

По его словам, меморандум содержит ряд ограничений по возможностям для развития отечественной экономики.

Меморандум о новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом фактически делает невозможным выполнение доработанной программы деятельности Кабинета министров.

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Об этом во время рассмотрения документа в сессионном зале парламента заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

"Меморандум содержит ограничения как монетарного, так и фискального характера, ограничения на снижение налоговой нагрузки для бизнеса, ограничения на введение специальных экономических зон, на введение индустриальных парков. И фактически делает невозможным выполнение этой программы", - сказал он.

При этом Наталуха отметил, что в программе деятельности правительства присутствует экономический национализм, что импонирует ему и большей части профильного комитета, который, впрочем, на своем вчерашнем заседании не выразил единой поддержки документу и рекомендовал парламенту самостоятельно определиться по голосованию.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Верховная Рада отправила программу деятельности правительства на доработку. Первый вариант программы народные депутаты раскритиковали и сравнили с рефератом. Без утверждения программы деятельности у Кабинета министров не будет годового иммунитета.

12 июня Кабмин утвердил доработанную программу деятельности и направил её на рассмотрение народным депутатам.

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