Украина и Египет согласовали необходимый сертификат, отметили в Госпродпотребслужбе.

Украина будет экспортировать мясо птицы и продукты из него в Египет.

Как сообщила Госпродпотребслужба, страны согласовали соответствующий сертификат.

"Сертификация мяса птицы и продуктов из него на экспорт в Египет должна осуществляться в соответствии с требованиями ВТО, а грузы с вышеуказанной продукцией должны сопровождаться халяльным сертификатом, выданным халяльным сертификационным центром "ISEG Halal"", – говорится в сообщении.

Напомним, по итогам 2021 года Украина экспортировала агропродовольства на сумму 27,9 млрд долларов, почти на 25% превысив рекордный показатель 2020 года в 22,4 млрд долл.

Стоит отметить, что в начале февраля этого года в "Институте аграрной экономики" сообщали, что в течение прошлого года украинское государство обновило абсолютный рекорд по объемам экспорта мяса птицы – 459 тысяч тонн, а также на 29% возросла стоимость его реализации (716 млн долл.).

Рейтинг импортеров украинского мяса возглавляет Саудовская Аравия, которая закупает у нашего государства исключительно мясо птицы. Первые закупки Саудовская Аравия сделала в 2015 году, а уже в 2020-м экспорт украинского мяса птицы в эту страну достиг 83 тыс. т на сумму 136 млн долл.

В прошлом году Саудовская Аравия закупила 101 тыс. т украинской мясопродукции на сумму 190 млн долл., увеличив свою долю в нашем экспорте до 22,5%.

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