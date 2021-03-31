Удвоение ВВП за 10 лет: достижима ли украинская мечта

Кабинет министров утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года, которая ставит целью удвоить валовый внутренний продукт Украины. Чтобы реализовать мечту, нашей стране нужно сильно постараться: необходимы решительные реформы и миллиардные инвестиции.

Кабинет министров утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года, которая ставит целью удвоить валовый внутренний продукт Украины. Чтобы реализовать мечту, нашей стране нужно сильно постараться: необходимы решительные реформы и миллиардные инвестиции.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) является важнейшей задачей для каждой страны в современном мире, поскольку от этого зависит уровень и качество жизни граждан, стабильность национальной валюты и влияние государства на международной арене.

К сожалению, за тридцать лет своего существования Украина так и не вышла на уровень экономического развития 1991-го года. С каждым новым годом и десятилетием украинская экономика в отсутствии реформ и разумной экономической политики отставала в темпах развития от бывших соседей по социалистическому концлагерю.

Наша страна, к сожалению, не может похвастаться высокой продуктивностью своей энергозатратной промышленности, стабильно теряет научный потенциал и рабочую силу и экспортирует за рубеж преимущественно товары с низкой добавленной стоимостью, в частности, аграрную продукцию, металлы и руду.

Валовый внутренний продукт Украины, самой большой страны по территории в Европе с населением в 40 миллионов человек, в 2020 году составил порядка 150 млрд долларов.

В тоже время наши соседи все эти годы не топтались на месте. Имея хуже стартовые позиции, чем были в Украине, они активно проводили реформы и привлекали иностранные инвестиции, демонополизировали рынки, боролись с коррупцией на всех уровнях и активно продвигали свой экспорт.

Ярким примером того, чего можно достичь за тридцать лет, если проводить глубокие и последовательные реформы, является Польша.

Благодаря последовательным действиям как в экономической, так и в политической сфере, Польша стала членом НАТО еще в далеком 1999 году, а в Европейский Союз вступила в 2004 году. Валовый внутренний продукт этой страны с населением 38,5 миллиона человек, которая по территории в два раза меньше Украины, в 2020 году составил 596 млрд долларов.

Украинская мечта

Правительство Украины утвердило Национальную экономическую стратегию до 2030 года, которая ставит целью увеличить в ближайшие десять лет экономику нашей страны в два раза.

Работа над документом велась с привлечением экспертных сообществ и аналитических центров. Совместными усилиями эта команда прописала дорожную карту реформ и стратегию по привлечению иностранных инвестиций на следующие 10 лет.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, украинская экономика имеет все возможности и достаточный потенциал, чтобы продемонстрировать рост в два раза за ближайшее десятилетие в случае проведения необходимых реформ. Эти изменения должны обеспечить в течение следующих пяти лет привлечение многомиллиардных инвестиций.

«Да, это амбициозно, но реалистично. И не только наше правительство, но и независимые экономисты это так видят. Они сравнили наше положение со странами, которые имели похожую ситуацию. В течение следующих пяти лет мы будем инвестировать 15 млрд евро ежегодно, мы будем проводить дальнейшую приватизацию и проводить пенсионную реформу, не в последнюю очередь также либерализовать наш рынок капитала. Все это будет усиливать развитие», - отметил Шмыгаль.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, наша страна должна отойти от модели развития, в которой конкурентные преимущества обусловлены использованием природных ресурсов и дешевой рабочей силы.

«Мы должны построить инновационную модель, приоритетами которой являются развитие и торговля продукцией с более высокой добавленной стоимостью, высокий технологический уровень производства, квалифицированная высокооплачиваемая рабочая сила, экономия энергии и других видов природных ресурсов и новаторский стиль управления. Именно на такой путь развития и должна быть направлена наша стратегия», - отметил Петрашко.

Ключевые изменения

Национальная стратегия предусматривает активное проведение реформ в различных сферах с фокусом на развитие аграрного сектора, промышленности, энергетического и IT-сектора.

В аграрной сфере планируется запуск конкурентного и прозрачного рынка земли, расширение мелиоративной инфраструктуры, стимулирование производства высокомаржинальных культур и более глубокая переработка продукции, а также поддержка кооперативного и кластерного сотрудничества между аграрными производителями.

Для промышленности планируется заключение новых соглашений с Евросоюзом, приведение тарифов на услуги государственных монополий к экономически обоснованному уровню, внедрение рынка торговли квотами на выбросы CO2, а также более ощутимая поддержка приоритетных секторов промышленности.

В энергетике правительство предлагает сосредоточиться на сокращении импортозависимости и диверсифицировать импорт энергоресурсов, наращивать объемы накопительных электромощностей, создать конкурентные рынки газа, электроэнергии, тепловой энергии, угля, а также стимулировать энергосбережение.

В секторе IT будет продолжаться дальнейшая либерализация, а также планируется улучшение телекоммуникационной инфраструктуры и введение особого режима проекта «Дія.Сіті»

В секторе транспорта и инфраструктуры речь идет о создании Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере транспорта, финансового организационного разделения «Укрзализныци» на отдельные сегменты по видам деятельности, а также подписание и реализация Соглашения о совместном авиационном пространстве с Европейским Союзом.

Стратегия также ставит целью внедрение налога на выведенный капитал, проведение амнистии капитала, развитие национального фондового рынка, усовершенствование регуляторной среды. Правительство хочет возобновить масштабную приватизацию госсобственности, которая возможна лишь в случае роста инвестиционного рейтинга страны и повышения доверия со стороны иностранных инвесторов.

Достижение высоких темпов роста

По данным Центра экономического восстановления (ЦЭВ), который принимал участие в создании документа, запланированное правительством удвоение валового внутреннего продукта Украины до 2030 года возможно при условии ежегодного роста национальной экономики на уровне 7,2 процента.

«Удвоение ВВП за десять лет означает, что в 2030 году реальный ВВП Украины должен составлять около 300 млрд долл. Темп экономического роста, в таком случае, должен составить около 7,2 процентов в год», - отметили в ЦЭВ.

Эксперты ЦЭВ подчеркнули, что украинская экономика способна расти такими высокими темпами благодаря выполнению целого ряда действий, которые прописаны в Национальной экономической стратегии, в том числе, реформам во всех секторах экономики и привлечению прямых инвестиций для развития аграрного, промышленного и IT-потенциала.

К слову, по данным Госстата, в 2020 году из-за коронакризиса ВВП Украины сократился на 4,0 процента. Правительство прогнозирует, что в текущем году экономика страны увеличиться на 4,6 процента.

Поддержка западных партнеров

Международные партнеры, которые помогают Украине двигаться на пути реформ и предоставляют финансовую поддержку в виде недорогих кредитов или инвестиционных проектов, советуют Киеву на пути к высоким темпам экономического роста ускорять реформы.

Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо в интервью УНИАН отметила, что украинская экономика должна ускорить экономическое сближение с государствами-партнерами в Центральной Европе.

«Удвоение ВВП в последующие 10 лет является обоснованной целью, которая требует комплексной политики стимулирования экономического роста. Украина имеет огромный потенциал, особенно в ее людях и молодежи, но продолжение реформ остается ключевым показателем для экономического развития», - отметила президент ЕБРР.

По ее словам, в Украине все еще присутствуют структурные слабости, которые негативно влияют на экономический рост.

«Производительность труда остается ниже уровня других стран региона. Прогресс в ключевых сферах управления создаст справедливые правила игры для инвесторов и работодателей, что, в свою очередь, является крайне важным для реализации потенциала роста экономики», - подчеркнула Рено-Бассо.

По словам постоянного представителя Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгмана, Украине необходимо обеспечить ежегодный экономический рост в 6 процентов в течение двадцати лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, частичные реформы и рост со средним темпом в 4 процента решат эту задачу только наполовину.

«Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, надо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей», - сказал он.

Люнгман подчеркнул, что структурные реформы позволят обеспечить необходимые инвестиции и повышение производительности.

Таким образом, Украине для того, чтобы достичь существенного прогресса в экономическом развитии в ближайшее десятилетие важно сосредоточится на структурных реформах и борьбе с коррупцией. Необходимо начать проходить тот путь, который несколько десятилетий назад прошла Польша.

Очевидно, что даже если правительственная стратегия до 2030 года будет выполнена, украинская экономика в обозримом будущем не догонит польскую, однако, будет сделан огромный шаг вперед, который избавит нас от позорного титула самой бедной страны в Европе.

Богдан Слуцкий

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