У государства есть ликвидность на казначейском счете.

Украина имеет достаточно средств, чтобы обеспечить потребности армии и органов, которые обеспечивают жизнедеятельность государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"На данный момент у нас не стоит вопрос, который у нас стоял еще неделю назад, это – вопрос ликвидности. У нас есть ликвидность на казначейском счете. Учитывая военное положение, я не уверен, что будет возможность их быстро выбирать, учитывая ту поддержку, которую оказывают нам бесплатно, но в любом случае обеспечить потребности армии и других органов, которые осуществляют жизнедеятельность государства, мы сможем", - сказал он.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.