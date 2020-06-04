Министр финансов о кризисе и транше МВФ: "мы уверенно смотрим в будущее"

Глава Минфина считает, что очередной транш от Международного валютного фонда поможет Украине покрыть дефицит госбюджета.

После назначения 30 марта перед министром финансов Украины Сергеем Марченко встала проблема нехватки средств в госбюджете для проведения ключевых операций, таких как: индексация пенсий и выплата дополнительной тысячи гривень пенсионерам.

Читайте такжеУкраинская экономика с начала года упала на 5% - МинэкономикиОб этом он рассказал в эфире политического ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1».

«Я пришел на свою должность 60 дней назад. 60 дней назад у нас были проблемы с возмещением НДС, потому что у нас не было средств в бюджете. У нас были проблемы с индексацией пенсий, у нас были проблемы с выплатой 1 000 гривень на пенсионеров. У нас была необходимость быстрого пересмотра бюджета в связи с тем, что было падение экономической динамики. Я напомню, что за апрель падение промышленного производства – 16%. У нас другие экономические вопросы, которые были в апреле-мае, и мы решали эти проблемы. Я хочу сказать, что сейчас в мае мы имеем 100% выполнения общего фонда государственного бюджета, и мы уверенно смотрим в будущее», – заявил он.

При этом Марченко отметил важность получения нового транша в размере 1,9 миллиарда долларов от МВФ. По его словам, благодаря ему удастся профинансировать дефицит госбюджета. Кроме того, как добавил министр, полученные средства пойдут, в частности, на выплату пенсий, заработных плат, выплату денежной помощи социально незащищенным категориям граждан.

«Без этих средств можно было бы рассуждать: напечатать средства, другие вещи. Но я откровенно скажу, что эти средства были заложены в бюджете. Вместе с кредитом МВФ мы получим от Европейской комиссии 1,2 миллиарда евро плюс 0,5 миллиарда евро. Далее мы получим кредит от Всемирного банка – около 1 миллиарда долларов. И мы спокойно войдем в этот период, достаточно сложный», – сказал Марченко.

Министр надеется, что июнь будет удачным с точки зрения наполнения бюджета.

«У нас есть все основания сказать, что бюджет этого года будет выполнен. И у нас есть возможность поднять экономическую динамику до конца года», – подытожил Марченко.

Ранее УНИАН писал, что МВФ рассмотрит новую кредитную программу для Украины 9 июня.

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