Тотальная проверка. О чем должны знать получатели субсидий

В последние дни широкий резонанс получило заявление Минсоцполитики о масштабном аудите получателей субсидий. Хотя удивительно, ведь ничего нового для субсидиантов в этом нет. Проверки регулярны и объективны – считаешь, что имеешь право на помощь государства, которая осуществляется за счет средств налогоплательщиков – твоих же сограждан, подтверди это в законном порядке.

Суть нынешнего «скандала» в том, что советник министра социальной политики Николай Шамбир на одном из телеканалов заявил, что некоторым украинцам могут прекратить выплаты субсидий, а суммы, полученные вне закона, придется вернуть.

«Будут прекращены выплаты тем, кто не подал некоторые документы или скрыл доходы для того, чтобы получить субсидию. Речь идет о прекращении выплат или возврате тех сумм, которые были назначены неправомерно», – заявил чиновник.

Но, по его словам, будут и исключения: «Чтобы получить субсидию, нужно подать заявление и декларацию о своих доходах. Если ошибся работник службы, то у человека ничего не заберут, потому что ошибся не он. Если же человек неправильно подал документы, то уже другое дело. Если человек подает декларацию и «забыл» о доходах, это уже не совсем правомерное действие».

Сейчас, как отметил Шамбир, ведомство проводит дополнительные проверки. В частности, относительно данных налоговой службы, «чтобы получить информацию обо всех доходах человека».

По его словам, в прошлом году проверили получателей малообеспеченных семей. А на сегодня будут проводить «более широкую проверку тех, кто получает субсидии».

Соцсети вспыхнули негодованием: «в коронакризис проводить такие псевдо-проверки – позор для государства», «нарушения при желании всегда легко найти, армия безработных выросла в разы, вот и ищут новые предлоги, чтобы сократить выплаты из и так дырявого бюджета», «тарифы супер-высокие, а зарплаты упали в разы, а они еще тут с проверками, снизьте тарифы и все будет нормально». Возможно, такие заявления не лишены логики, но есть одно «но»: проверки – законные. И чего волноваться, если для получения помощи государства все оформлено честно?..

«Убить» шулеров

Напомним, в 2019 году Верховная Рада приняла закон о верификации и мониторинге государственных выплат. Согласно документу, масштабный аудит касается всех без исключения соцвыплат - от пенсий и субсидий до стипендий и льгот. Полученное нечестным путем придется вернуть. Тогда в Минфине заявили, что нововведение сделает систему социального обеспечения справедливой, выявит ошибки и мошенничество, а, значит, сократит бюджетные потери.

Депутаты, презентуя документ, отмечали, что речь идет не о проверках пенсионеров и отзыве субсидий. Минфину лишь дали возможность запустить программное обеспечение, которое будет определять проблемные аспекты в вопросах выплаты госпомощи и сообщать об этом в соответствующие органы.

Причем данный закон о верификации - не первая попытка внедрить массовую проверку многочисленной армии получателей соцвыплат. Еще в 2016 году эту идею пытался воплотить в жизнь Минфин под руководством Наталии Яресько. Но разработанный порядок мониторинга в 2017 году на корню зарубил Конституционный суд. Он признал неконституционным получение чиновниками неограниченного доступа к персональным данным украинцев. Потом законопроект дорабатывался, и был определен президентом как неотложный, хотя уже после первого чтения к нему появилось много вопросов. Тем не менее, документ был принят. С поправками. Как тогда уверяли в Минфине, он должен способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения, повышению адресности, рациональному использованию бюджетных средств, минимизации бюджетных потерь от ошибок и мошенничества в социальной сфере, автоматизации проверки госвыплат. То есть, верификация направлена ​​на то, чтобы помощь из госбюджета получали именно те, кому она нужна.

В 2019 году Министерство финансов, которому доверены проверки согласно реестрам соцвыплат, проверило 24,5 млн льготников, получателей субсидий и социальных выплат. И у половины из них обнаружили несоответствия.

«В 2019 году верификацией было охвачено 8,8 млн получателей жилищных субсидий и членов их семей, 10,2 млн льготников и членов их семей, 5,5 млн получателей пособий и членов их семей. По результатам верификации Минфином подготовлено 12,9 млн рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, для дополнительной проверки информации, содержащей несоответствия, в том числе: 6,2 млн рекомендаций относительно льгот, 3,9 млн — по субсидиям, 2,8 млн — по пособиям», - заявили в Минфине.

Результат аудита – государству должны быть возвращены 13,7 млн гривен субсидий, 2,6 млн гривен льгот и 11,1 млн гривен соцпомощи.

Основные нарушения, которые выявляли во время проверки получателей субсидий и соцвыплат, - наличие у льготников незадекларированного недвижимого имущества, транспортных средств, земельных участков, осуществление ценных покупок или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тысяч гривен. Кроме того, были установлены случаи предоставления льгот, начисления и выплаты пособий и субсидий умершим гражданам.

А статья 7 закона о верификации предусматривает «отмену неправомерных выплат, а также меры по возврату и/или взысканию сумм неправомерно полученных денег». Сами же проверки осуществляются автоматизировано с разработанными методиками и алгоритмами.

Механизм следующий: Минфин выявляет нарушения и предоставляет органам, осуществляющим госвыплаты, рекомендации для проведения дополнительной проверки. И эти органы сами принимают решение, что делать с выплатами вне закона.

Государство - должник

Правда, не только украинцы «играют» с государством с рисковые игры, но и государство не выполняет своих обязательств.

По данным Счетной палаты, к началу 2020-го года задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг была зафиксирована в 19 областях страны.

«Это свидетельствует об одном — фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Всего в 19 областях по состоянию на 1 января 2020-го года по предоставленным льготам и жилищным субсидиям была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн гривен. Кому-то такая сумма в масштабах всей страны будет казаться незначительной. Но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена. А это помощь тем, кто сегодня не может сам оплатить коммунальные услуги из-за высоких тарифов», - заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Он пояснил, что риски непогашения задолженности обусловлены тем, что в законе о государственном бюджете на 2020 год предоставление этой субвенции местным бюджетам не предусмотрено.

В июле Кабмин разрешил ситуацию, приняв соответствующее постановление. Но пока на своих бюджетах никто из украинцев это не прочувствовал. Особенно с учетом того, что коронакризис увеличил официальную безработицу в нашей стране на 67%.

«Безработными стали сотни тысяч граждан: как представителей интеллектуального труда, так и простых профессий. С начала действия карантина (с 12 марта по настоящий день) статус безработного получили 431,8 тысячи человек, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - говорится в сообщении Госслужбы занятости.

По данным ведомства, по состоянию на 20 августа статус безработного имеют почти 488 тысяч украинцев (против 276 тысяч на эту же дату прошлого года), пособие по безработице получают 411 тысяч граждан.

Вот такой замкнутый круг. С одной стороны – мошенничают с соцвыплатами, с другой – государство не может обеспечить нуждающихся.

В цивилизованном мире помощь государства гражданам, которые в этом нуждаются, – это прозрачный процесс, который жестко контролируется. Поэтому, при заявке на получение льгот, нужно быть предельно «чистым», а не противозаконно пользоваться помощью своих соотечественников.

Советы экспертов

Экономический эксперт Олег Пендзин обращает внимание на то, что вопрос верификации получателей господдержки поднимался давно, как и вопрос создания единого реестра получателей госпомощи. Теперь система мониторинга объединена. Причем, если раньше проверки проводились на основании внутренних нормативных документов, то теперь они узаконены на государственном уровне. У украинцев, честно получающих госвыплаты, нет повода для переживаний.

«Речь не идет о нехватке госсредств. Тем более социальные выплаты - это защищенные статьи бюджета. Необходимость верификации - требование социальной справедливости. Если вы получаете выплату законно, то для вас ничего не изменится. А если у вас три квартиры в разных городах, которые вы сдаете в аренду, и на каждой висит субсидия на оплату коммунальных услуг, то, наверное, у вас что-то все-таки меняться будет», - отметил эксперт.

Адвокат юридической компании «Riyako & Partners» Екатерина Анищенко напоминает, что 22 июля Кабинетом министров было принято постановление (№632) о некоторых вопросах выплаты государственной социальной помощи. Этим документом утвержден Порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной соцпомощи, а также внесены изменения в сам механизм их предоставления.

Одним из важнейших изменений, касающихся непосредственно рядового гражданина, является ответственность лица, в случае предоставления ложных сведений при обращении в орган соцзащиты. Если мошенничество подтвердится, то органы соцзащиты сообщают горе-получателю помощи об объеме средств, подлежащих возврату, и сроке возврата. В случае невозможности добровольного возврата средств, они взыскиваются в судебном порядке.

«Данное постановление расширило права органов соцзащиты, теперь они имеют право проверять материальное и имущественное положение лиц, обратившихся к государству за субсидией, это касается и малообеспеченных семей. Также для них открыт доступ к госреестрам. И еще один важный момент - выплата назначенной госпомощи прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором выявлены нарушения. На следующий срок госпомощь может быть назначена не ранее, чем через шесть месяцев, начиная с первого числа месяца, в котором выявлено нарушение. Таким образом, при обращении в социальную службу с заявлением о намерении получить помощь, следует тщательно проверять всю информацию, которую вы предоставляете. Государство таких понятий как «забыл или не помню» не прощает, и будет обращаться в суд, чтобы вернуть «свои» средства, даже если у вас и не было намерения их присвоить», - подчеркнула юрист.

Безусловно, вероятность ошибок при верификации соцвыплат исключать нельзя. Элементарно виновником может стать «компьютер», который что-то напутал в документации. Выяснить это будет легко, хоть и займет некоторое время. Намного тяжелее будет «отмыться», если поданы изначально нечестные данные. Лучше с таким не сталкиваться.

Нана Черная