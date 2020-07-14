Прекращение действия налоговых схем лишит теневую экономику $2 миллиардов - ГНС

Система мониторинга налоговых рисков проверяет налоговые накладные на предмет соответствия определенным критериям.

До конца текущего года потери теневого сектора экономики от остановки схем формирования фиктивного налогового кредита, по расчетам Государственной налоговой службы (ГНС), составят 1,9 миллиарда долларов.

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Об этом сообщил заместитель главы ГНС Евгений Олейников в ходе брифинга.

"Такая сумма в руках организованных преступников – это вопрос национальной безопасности. Поэтому такое внимание уделяется этому со стороны руководства государства, привлечена СБУ, поэтому мы пытаемся создать комплексную систему экономической безопасности страны", - сказал Олейников.

Он рассказал, что для остановки схем по минимизации уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) была создана система мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных (СМКОР). Суть работы системы состоит в том, что регистрация налоговых накладных может быть остановлена в момент подачи.

"Когда плательщик НДС подает налоговую накладную на регистрацию, она проходит комплекс оценок на наличие налоговых рисков - рисков неуплаты налогов. И если такие риски есть, регистрация налоговой накладной останавливается", - сказал замглавы ГНС.

По его словам, остановка не является окончательной, так как она может быть ошибочной, ведь "скрутка" часто похожа на легальное производство. Поэтому в системе существует ряд дополнительных элементов для проверки. Также плательщик может обратиться с жалобой в налоговую службу, если его деятельность легальна и остановка необоснованная. Если налоговая служба не согласна с ним, он может обратиться в суд, и тогда регистрация налоговых накладных будет произведена по судебному решению.

"Поэтому система мониторинга рисков выступает как контроль скорости, как предохранитель, который снижает риски уклонения от уплаты налогов, и призвана решить проблему системы махинаций с НДС", - сказал Олейников.

Он разъяснил механизм работы системы СМКОР. Так, налоговая накладная проходит техническую проверку, а потом проверку по четырем блокам на соответствие различным критериям, и затем либо попадает в реестр налоговых накладных, либо происходит остановка регистрации. При этом остановка регистрации налоговой накладной не ограничивает ведение деятельности.

"Единственное, что происходит при остановке регистрации, - это необходимость подтверждать документально операции. Если вы можете представить обоснованные доказательства, то ваши накладные будут зарегистрированы", - подчеркнул замглавы ГНС.

Олейников отметил, что усиленный мониторинг помог предотвратить серьезные нарушения, и по результатам его использования за 2 месяца в государственный бюджет поступило 9,5 миллиарда гривень.

"Задача государства - останавливать схемы, разрушать их, не позволять создавать их и существовать преступным группам, которые сделали такие схемы своим бизнесом", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что за последние два месяца в налоговой сфере удалось сломать ряд схем с минимизацией уплаты НДС и есть все основания считать, что эти незаконные схемы ликвидированы.

Ранее экс-министр финансов Украины Игорь Уманский заявлял о существовании схем в налоговой на 5 миллиардов гривень ежемесячно. Тогдашний руководитель налоговой службы Сергей Верланов отверг эти обвинения, отметив, что они базируются на вбросах непроверенной информации третьими лицами.

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