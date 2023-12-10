Рассказываем, что такое зонный тариф и выгоден ли на самом деле двухтарифный счетчик.

Зима - это всегда большие цифры в платежках за газ и свет. Особенно много приходится платить за электроэнергию тем, у кого электрическое отопление. Уменьшить эти расходы можно, если перейти на двухзонный или трехзонный тариф - то есть, отдельные тарифы днем и ночью. Рассказываем, в какое время действует ночной тариф на электроэнергию и сколько придется платить за свет в этом случае.

Как потребляется электроэнергия - тариф день/ночь в двух- и трехзонном делении

Кроме обычного счетчика на электроэнергию, существуют еще двухтарифный и трехтарифный. Это значит, что подсчет кВт-ч по ним производится по определенным периодам времени - зонам, и по ним же оплачивается электроэнергия.

Двухзонный тариф делит сутки на день и ночь, трехзонный - на пиковый час, полупиковый час и ночь. Давайте посмотрим, какой дневной и какой ночной тариф электроэнергии в обоих случаях.

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По двухзонному тарифу электроэнергия оплачивается так:

день, с 07:00 до 23:00 - 2,64 грн/кВт-ч;

ночь, с 23:00 до 07:00 - 1, 32 грн/кВт-ч.

По трехзонному тарифу:

пиковое время, с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 - 3,96 грн/кВт-ч;

полупиковое время, с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 - 2,64 грн/кВт-ч;

ночь, с 23:00 до 07:00 - 1,05 грн/кВт-ч.

Как видим, ночной тариф - время его начала и конца - одинаков: с 23.00 до 7.00 в обоих случаях. Но в трехзонном счетчике день делится еще на два периода, в котором 5 часов - это пиковые и за них придется платить по повышенному тарифу - 3,96 грн/кВт-ч. Это как раз те утренние и вечерние часы, когда в доме включается большинство электроприборов, поэтому человеку работающему это невыгодно. С другой стороны, например, тем, кто на заслуженном отдыхе, такой тариф может быть выгоден.

Двухзонный счетчик немного проще - когда начинается ночной тариф, то электроэнергия просто становится в 2 раза дешевле. Другое дело, что не все можно делать в доме в период с 23.00 до 7.00. С одной стороны, удобно, когда включается ночной тариф на электроэнергию, использовать обогреватель, бойлер, стиральную машину, можно включить на большую мощность электроотопление. С другой - мало кто захочет пылесосить ночью, смотреть телевизор или сидеть в интернете, а в городской квартире не всегда можно поставить на ночь и стиральную машину.

В любом случае, прежде чем покупать двухтарифный или трехтарифный счетчик (они, к слову, недешевые), следует подсчитать, выгоден ли он вам на самом деле и как скоро окупится.

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